https://ria.ru/20200926/napadenie-1577817950.html

СМИ сообщили о задержании еще двух человек по делу о нападении в Париже

Еще два человека, связанные с основным подозреваемым, задержаны в рамках расследования о нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T17:34

2020-09-26T17:34

2020-09-26T17:52

charlie hebdo

нападение у бывшего здания charlie hebdo

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Еще два человека, связанные с основным подозреваемым, задержаны в рамках расследования о <a href="https://ria.ru/category_napadenie-charlie-hebdo-25092020" target="_blank">нападении </a>возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, в общей сложности под стражей находятся девять человек, передает агентство <a href="https://www.afp.com/en/news-hub" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a> со ссылкой на источник в судебной сфере.По словам источника агентства, "младший брат основного подозреваемого", уроженца <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>, был задержан в городе Валь-д'Уаз в Парижском регионе. Также правоохранители поместили под стражу мужчину, который входил "в круг общения" предполагаемого нападавшего.В целом под стражей находятся девять человек: кроме двух последних задержанных, основной подозреваемый, пятеро мужчин, которые находились в пятницу днем в одном из предполагаемых жилищ нападавшего и его бывший сосед.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> назвал нападение "актом исламистского терроризма".Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин: предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования. В субботу телеканал BFMTV указал, что один подозреваемый в связи с нападением в Париже отпущен, еще один задержан.Основной подозреваемый, по сообщениям французских СМИ, сознался в содеянном и заявил, что был зол и хотел напасть на журналистов Charlie Hebdo из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда.

https://ria.ru/20200926/napadenie-1577813518.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/charlie-hebdo-1577805699.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

charlie hebdo, нападение у бывшего здания charlie hebdo, франция, париж, в мире