СМИ сообщили о задержании еще двух человек по делу о нападении в Париже
17:34 26.09.2020 (обновлено: 17:52 26.09.2020)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПолицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Еще два человека, связанные с основным подозреваемым, задержаны в рамках расследования о нападении возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, в общей сложности под стражей находятся девять человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в судебной сфере.
По словам источника агентства, "младший брат основного подозреваемого", уроженца Пакистана, был задержан в городе Валь-д'Уаз в Парижском регионе. Также правоохранители поместили под стражу мужчину, который входил "в круг общения" предполагаемого нападавшего.
В целом под стражей находятся девять человек: кроме двух последних задержанных, основной подозреваемый, пятеро мужчин, которые находились в пятницу днем в одном из предполагаемых жилищ нападавшего и его бывший сосед.
Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11-м округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение "актом исламистского терроризма".
Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин: предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования. В субботу телеканал BFMTV указал, что один подозреваемый в связи с нападением в Париже отпущен, еще один задержан.
Основной подозреваемый, по сообщениям французских СМИ, сознался в содеянном и заявил, что был зол и хотел напасть на журналистов Charlie Hebdo из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда.