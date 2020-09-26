https://ria.ru/20200926/napadenie-1577804748.html
СМИ: задержан новый подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo
Один человек, задержанный после нападения возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, отпущен из-под стражи, еще один задержан,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:14
2020-09-26T10:14
2020-09-26T10:14
нападение у бывшего здания charlie hebdo
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577774597_0:118:3190:1912_1400x0_80_0_0_102201efc92fdd851c675fa69db67848.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Один человек, задержанный после нападения возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, отпущен из-под стражи, еще один задержан, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a> со ссылкой на судебный источник.Как отмечает телеканал, в отношении человека, отпущенного из-под стражи, пока не выдвинуто никаких обвинений. Новый подозреваемый, сосед главного подозреваемого, был задержан на площади Бастилии. Всего в настоящий момент под стражей по делу о нападении находятся семь человек.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава МВД Франции <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> назвал нападение "актом исламистского терроризма".Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин – предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования.
https://ria.ru/20200925/napadenie-1577779354.html
1
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577774597_242:0:2949:2030_1400x0_80_0_0_eb282ec058f22eaee94f30b4936071b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нападение у бывшего здания charlie hebdo, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, париж, в мире