https://ria.ru/20200926/napadenie-1577804748.html

СМИ: задержан новый подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo

Один человек, задержанный после нападения возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, отпущен из-под стражи, еще один задержан,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:14

2020-09-26T10:14

2020-09-26T10:14

нападение у бывшего здания charlie hebdo

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Один человек, задержанный после нападения возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, отпущен из-под стражи, еще один задержан, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a> со ссылкой на судебный источник.Как отмечает телеканал, в отношении человека, отпущенного из-под стражи, пока не выдвинуто никаких обвинений. Новый подозреваемый, сосед главного подозреваемого, был задержан на площади Бастилии. Всего в настоящий момент под стражей по делу о нападении находятся семь человек.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава МВД Франции <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> назвал нападение "актом исламистского терроризма".Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин – предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования.

https://ria.ru/20200925/napadenie-1577779354.html

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париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение у бывшего здания charlie hebdo, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, париж, в мире