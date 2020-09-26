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СМИ: задержан новый подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo
Один человек, задержанный после нападения возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, отпущен из-под стражи, еще один задержан,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:14
2020-09-26T10:14
нападение у бывшего здания charlie hebdo
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Один человек, задержанный после нападения возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a>, отпущен из-под стражи, еще один задержан, сообщает телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank">BFMTV</a> со ссылкой на судебный источник.Как отмечает телеканал, в отношении человека, отпущенного из-под стражи, пока не выдвинуто никаких обвинений. Новый подозреваемый, сосед главного подозреваемого, был задержан на площади Бастилии. Всего в настоящий момент под стражей по делу о нападении находятся семь человек.Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава МВД Франции <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> назвал нападение "актом исламистского терроризма".Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин – предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования.
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нападение у бывшего здания charlie hebdo, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, париж, в мире

СМИ: задержан новый подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo

10:14 26.09.2020
5873
© REUTERS / Gonzalo FuentesСпецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Один человек, задержанный после нападения возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, отпущен из-под стражи, еще один задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник.
Как отмечает телеканал, в отношении человека, отпущенного из-под стражи, пока не выдвинуто никаких обвинений. Новый подозреваемый, сосед главного подозреваемого, был задержан на площади Бастилии. Всего в настоящий момент под стражей по делу о нападении находятся семь человек.
Нападение c использованием холодного оружия произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение "актом исламистского терроризма".
Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс подтвердил задержание двух мужчин – предполагаемого автора нападения и человека, который мог быть с ним связан. Вечером в пятницу агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования.
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 17:18
Нападение у бывшего здания Charlie Hebdo в Париже
742012
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Нападение у бывшего здания Charlie HebdoЖеральд ДарманенМинистерство внутренних дел ФранцииПарижВ мире
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