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Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения
Американец умер из-за инфекции, спровоцированной обитающей в почве амебой-паразитом, пишет Daily Star. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:52
2020-09-26T08:52
здоровье
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Американец умер из-за инфекции, спровоцированной обитающей в почве амебой-паразитом, пишет <a href="https://www.dailystar.co.uk/" target="_blank">Daily Star</a>.Об этом случае стало известно из исследования ученых университета Эмори в <a href="http://ria.ru/location_Atlanta/" target="_blank" data-auto="true">Атланте</a>.Мужчина почувствовал слабость в теле и обратился в больницу, где обнаружилось, что его мозг буквально превратился в жижу. Позже садовник скончался от последствий заражения. В статье также уточняется, что у мужчины был рак, но в стадии ремиссии уже в течение десяти лет.Отмечается, что амебы, которые убили садовода, довольно редко проникают в другие организмы и начинают паразитировать.
https://ria.ru/20180801/1525748707.html
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сша
РИА Новости
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60
здоровье, сша, в мире

Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения

08:52 26.09.2020
17432
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСадовник
Садовник - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Американец умер из-за инфекции, спровоцированной обитающей в почве амебой-паразитом, пишет Daily Star.
Об этом случае стало известно из исследования ученых университета Эмори в Атланте.
Мужчина почувствовал слабость в теле и обратился в больницу, где обнаружилось, что его мозг буквально превратился в жижу. Позже садовник скончался от последствий заражения. В статье также уточняется, что у мужчины был рак, но в стадии ремиссии уже в течение десяти лет.
Отмечается, что амебы, которые убили садовода, довольно редко проникают в другие организмы и начинают паразитировать.
Плодовые мушки-дрозофилы, зараженные зомби-грибком - РИА Новости, 1920, 01.08.2018
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337253311
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