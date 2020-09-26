https://ria.ru/20200926/mozg-1577802867.html

Мозг садовника превратился в жижу из-за пересаженного растения

Американец умер из-за инфекции, спровоцированной обитающей в почве амебой-паразитом, пишет Daily Star. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T08:52

2020-09-26T08:52

2020-09-26T08:52

здоровье

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Американец умер из-за инфекции, спровоцированной обитающей в почве амебой-паразитом, пишет <a href="https://www.dailystar.co.uk/" target="_blank">Daily Star</a>.Об этом случае стало известно из исследования ученых университета Эмори в <a href="http://ria.ru/location_Atlanta/" target="_blank" data-auto="true">Атланте</a>.Мужчина почувствовал слабость в теле и обратился в больницу, где обнаружилось, что его мозг буквально превратился в жижу. Позже садовник скончался от последствий заражения. В статье также уточняется, что у мужчины был рак, но в стадии ремиссии уже в течение десяти лет.Отмечается, что амебы, которые убили садовода, довольно редко проникают в другие организмы и начинают паразитировать.

https://ria.ru/20180801/1525748707.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, сша, в мире