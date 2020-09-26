В Подмосковье усилят контроль соблюдения масочного режима и соцдистанции

"Обеспечить доведение до граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях) и усилить контроль за соблюдением указанного требования", - говорится в документе.