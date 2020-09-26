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В Подмосковье усилят контроль соблюдения масочного режима и соцдистанции
Контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер, связанных с недопущением распространения коронавируса, усилят для жителей... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:28
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер, связанных с недопущением распространения коронавируса, усилят для жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> с 28 сентября, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте облправительства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), в мире

В Подмосковье усилят контроль соблюдения масочного режима и соцдистанции

10:28 26.09.2020 (обновлено: 10:50 26.09.2020)
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Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер, связанных с недопущением распространения коронавируса, усилят для жителей Подмосковья с 28 сентября, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте облправительства.
"Обеспечить доведение до граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях) и усилить контроль за соблюдением указанного требования", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)В мире
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