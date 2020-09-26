В Подмосковье усилят контроль соблюдения масочного режима и соцдистанции
10:28 26.09.2020 (обновлено: 10:50 26.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрохожие в подземном переходе у станции метро "Парк культуры" в Москве
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер, связанных с недопущением распространения коронавируса, усилят для жителей Подмосковья с 28 сентября, следует из постановления губернатора региона, опубликованного на сайте облправительства.
"Обеспечить доведение до граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях) и усилить контроль за соблюдением указанного требования", - говорится в документе.
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