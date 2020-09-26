https://ria.ru/20200926/model-1577810689.html
Австралийская модель поразила Сеть “экстраординарным” цветом кожи
РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:20
2020-09-26T13:20
2020-09-26T16:31
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА,26 сен — РИА Новости. </strong>Австралийская модель африканского происхождения Аниянг Денг опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/anyang_deng/">Instagram</a> свою фотографию и восхитила подписчиков необычным цветом кожи. Девушка сфотографировалась в зеркале в белом коротком топе и с распущенными волосами. Подписчики удивились уникальной коже модели и осыпали ее восхищенными комментариями. “Потрясающе! Пусть твоя кожа сияет!” - написала ericahall_of_fame.“Цвет твоей кожи один из самых уникальных, что я когда-либо видел. Так что, пожалуйста, перестань носить макияж, потому что ты прекрасна и без него”, - прокомментировал tk_ngw3nya_363.“Твоя кожа просто потрясающе прекрасная!” - поразилась tray_ceeeeeeee.“Ты самый красивый человек, которого я когда-либо видела”, - поделилась em.kelly_x. “Это нечестно, что ты выглядишь так восхитительно”, - пошутила k.aylaryann.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес
МОСКВА,26 сен — РИА Новости.
Австралийская модель африканского происхождения Аниянг Денг опубликовала в Instagram
свою фотографию и восхитила подписчиков необычным цветом кожи.
Девушка сфотографировалась в зеркале в белом коротком топе и с распущенными волосами.
Подписчики удивились уникальной коже модели и осыпали ее восхищенными комментариями.
“Потрясающе! Пусть твоя кожа сияет!” - написала ericahall_of_fame.
“Цвет твоей кожи один из самых уникальных, что я когда-либо видел. Так что, пожалуйста, перестань носить макияж, потому что ты прекрасна и без него”, - прокомментировал tk_ngw3nya_363.
“Твоя кожа просто потрясающе прекрасная!” - поразилась tray_ceeeeeeee.
“Ты самый красивый человек, которого я когда-либо видела”, - поделилась em.kelly_x.
“Это нечестно, что ты выглядишь так восхитительно”, - пошутила k.aylaryann.