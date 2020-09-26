Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/mir-1577801818.html
В России изменится порядок получения пенсий на карту
С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T07:10
2020-09-26T08:32
россия
карта мир
пенсионный фонд рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
С 1 октября меняется порядок получения пенсий
https://cdn25.img.ria.ru/images/147737/99/1477379949_0:0:2324:1307_1400x0_80_0_0_fe7cdaf94bfcdbc143508cb14550f520.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "<a href="https://ria.ru/product_karta_Mir" target="_blank">Мир</a>". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта."Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир". Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank">ПФР</a>, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации", — сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт.Некоторые банки помогают клиентам подготовить заявление на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в Пенсионный фонд, например с помощью сервиса "Госуслуги". Есть ли такая возможность, нужно уточнять в банке, выдавшем карту.В НСПК отметили, что на национальную карту переведут, во-первых, пенсии и другие социальные выплаты от Пенсионного фонда.Во-вторых, это различные выплаты на детей: единовременные пособия по беременности и родам, за постановку на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка; ежемесячные — по уходу за ребенком, на детей в возрасте от трех до семи лет, на третьего ребенка и последующих детей и тому подобные.
https://ria.ru/20200923/pensii-1577665106.html
https://ria.ru/20200925/mrot-1577775529.html
Правильное решение.
301
Эм...где столько вранья нашли? Сами выдумали? К стати, а посмотрите что можно на деньги эти купить. Сколько медицина стоит, сколько проезд, сколько коммуналка, сколько кредиты. : )
203
71
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147737/99/1477379949_32:0:2095:1547_1400x0_80_0_0_1449196a187ff0d6b02baed7a0d51bb6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, карта мир, пенсионный фонд рф, москва, общество

В России изменится порядок получения пенсий на карту

07:10 26.09.2020 (обновлено: 08:32 26.09.2020)
280844
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервые карты национальной платежной системы "Мир"
Первые карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
"Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир". Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из ПФР, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации", — сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт.
Женщины в медицинских масках у городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 16:11
Минфин объяснил, почему не индексируются пенсии работающим пенсионерам
Некоторые банки помогают клиентам подготовить заявление на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в Пенсионный фонд, например с помощью сервиса "Госуслуги". Есть ли такая возможность, нужно уточнять в банке, выдавшем карту.
В НСПК отметили, что на национальную карту переведут, во-первых, пенсии и другие социальные выплаты от Пенсионного фонда.
Во-вторых, это различные выплаты на детей: единовременные пособия по беременности и родам, за постановку на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка; ежемесячные — по уходу за ребенком, на детей в возрасте от трех до семи лет, на третьего ребенка и последующих детей и тому подобные.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 15:28
Правительство одобрило проект о МРОТ и прожиточном минимуме
52550382478376
Обсудить71
Россиякарта МирПенсионный фонд РФМоскваОбщество
Популярные комментарии
Правильное решение.
26 сентября, 07:37
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
16245011119
Эм...где столько вранья нашли? Сами выдумали? К стати, а посмотрите что можно на деньги эти купить. Сколько медицина стоит, сколько проезд, сколько коммуналка, сколько кредиты. : )
26 сентября, 08:37
СКСергей К
84414298
Рекомендуем
Ребенок с инвалидностью на встрече с художником-графиком Алексеем Иоршем
Новый проект для взрослых помогает детям найти наставников
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Российский ученый Леонид Ринк
Ринк рассказал, что происходит с "Новичком" при добавлении в воду
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией
Сельдь
"Бедная селедка": в Сети высмеяли возврат Россией в Латвию 20 тонн рыбы
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти
Врач рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей
91-летняя участница Голоса 60+ вышла в финал
"Очень жаль!" 91-летнюю участницу "Голоса 60+" удивил выбор Гвердцители
Знак коронавируса
Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Познер назвал причину враждебности американцев к России
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб
Получится ли у американского газа заменить российский
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Рыбий жир
Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40Макей: Запад пытается ввергнуть Белоруссию в хаос
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
Лента новостейМолния