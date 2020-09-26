https://ria.ru/20200926/mir-1577801818.html

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T07:10

2020-09-26T07:10

2020-09-26T08:32

россия

карта мир

пенсионный фонд рф

москва

общество

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С 1 октября меняется порядок получения пенсий

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "<a href="https://ria.ru/product_karta_Mir" target="_blank">Мир</a>". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта."Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир". Если вы являетесь получателем пенсии или иной выплаты из <a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank">ПФР</a>, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации", — сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт.Некоторые банки помогают клиентам подготовить заявление на доставку пенсии и самостоятельно отправляют его в Пенсионный фонд, например с помощью сервиса "Госуслуги". Есть ли такая возможность, нужно уточнять в банке, выдавшем карту.В НСПК отметили, что на национальную карту переведут, во-первых, пенсии и другие социальные выплаты от Пенсионного фонда.Во-вторых, это различные выплаты на детей: единовременные пособия по беременности и родам, за постановку на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка; ежемесячные — по уходу за ребенком, на детей в возрасте от трех до семи лет, на третьего ребенка и последующих детей и тому подобные.

https://ria.ru/20200923/pensii-1577665106.html

https://ria.ru/20200925/mrot-1577775529.html

Егор Панкратов Правильное решение. 301

Сергей К Эм...где столько вранья нашли? Сами выдумали? К стати, а посмотрите что можно на деньги эти купить. Сколько медицина стоит, сколько проезд, сколько коммуналка, сколько кредиты. : ) 203

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, карта мир, пенсионный фонд рф, москва, общество