https://ria.ru/20200926/meropriyatiya-1577806326.html

В Подмосковье могут приостановить детские выездные мероприятия

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть предложения о приостановке выездных мероприятий для детей с круглосуточным пребыванием участников,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:04

2020-09-26T11:04

2020-09-26T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Глава Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил рассмотреть предложения о приостановке выездных мероприятий для детей с круглосуточным пребыванием участников, соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество