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В Подмосковье могут приостановить детские выездные мероприятия
Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть предложения о приостановке выездных мероприятий для детей с круглосуточным пребыванием участников,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:04
2020-09-26T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Глава Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил рассмотреть предложения о приостановке выездных мероприятий для детей с круглосуточным пребыванием участников, соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье могут приостановить детские выездные мероприятия

11:04 26.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДети играют во время праздника "Воздушная фиеста" на 14-м Фестивале воздухоплавания "Золотое кольцо России" в Переславле-Залесском
Дети играют во время праздника Воздушная фиеста на 14-м Фестивале воздухоплавания Золотое кольцо России в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть предложения о приостановке выездных мероприятий для детей с круглосуточным пребыванием участников, соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства.
"Министерству образования Московской области внести на рассмотрение правительства Московской области предложения по приостановке выездных мероприятий для детей, предусматривающих круглосуточное пребывание участников", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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