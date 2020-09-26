https://ria.ru/20200926/meropriyatiya-1577806326.html
В Подмосковье могут приостановить детские выездные мероприятия
Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть предложения о приостановке выездных мероприятий для детей с круглосуточным пребыванием участников,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:04
2020-09-26T11:04
2020-09-26T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Глава Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил рассмотреть предложения о приостановке выездных мероприятий для детей с круглосуточным пребыванием участников, соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на сайте регионального правительства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество