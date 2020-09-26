https://ria.ru/20200926/livan-1577807494.html

И.о. премьера Ливана Мустафа Адиб ушел в отставку

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Мустафа Адиб заявил в субботу о своей отставке и отказе от формирования нового правительства страны. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:33

2020-09-26T11:33

2020-09-26T11:38

ливан

в мире

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<strong>КАИР, 26 сен - РИА Новости.</strong> Исполняющий обязанности премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank" data-auto="true">Ливана</a> Мустафа Адиб заявил в субботу о своей отставке и отказе от формирования нового правительства страны."Причиной моей отставки стало то, что политические блоки не выполнили мое условие - не отказались от политизации процесса формирования правительства", - сказал Адиб. Его заявление транслировали арабские телеканалы.При этом он отметил, что инициатива президента <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> "должна продолжиться", так как является искренним желанием <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> помочь <a href="http://ria.ru/location_Beirut/" target="_blank" data-auto="true">Бейруту</a>.Адиб был назначен на пост премьера в конце августа, но не смог представить новый кабинет министров, несмотря на условия президента Франции Макрона, в рамках которых в Ливане должно было быть объявлено новое правительство до 14 сентября. В случае выполнения данного условия, Макрон взял на себя обязательство провести в октябре в Париже конференцию по помощи Ливану. Процесс формирования правительства осложнился после введения <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> новых односторонних санкций против двух бывших министров, которых американская администрация обвинила в связи с шиитским движением "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболлах</a>".Париж заявлял, что в случае отсутствия реальных реформ до декабря Франция откажется от своей посреднической миссии и не станет убеждать международное сообщество предоставить помощь Ливану. Более того, президент Франции не исключил в противном случае введения санкций против ливанских политиков в связи с их действиями, препятствующими нормализации ситуации в стране.

https://ria.ru/20200811/1575603704.html

https://ria.ru/20200830/livan-1576500565.html

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ливан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливан, в мире