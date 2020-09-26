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Стало известно о состоянии студентки, застрявшей в лифте в университете
Студентка, упавшая в обморок в лифте, застрявшем в Московском финансово-юридическом университете, находится в стабильном состоянии, причиной аварии стал... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:14
2020-09-26T17:14
московский финансово-юридический университет (мфюа)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Студентка, упавшая в обморок в лифте, застрявшем в <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_finansovo-juridicheskijj_universitet_MFJUA/" target="_blank">Московском финансово-юридическом университете</a>, находится в стабильном состоянии, причиной аварии стал неисправный датчик взвешивающего устройства лифта, рассказала РИА Новости пресс-секретарь вуза Екатерина Исаева.Ранее сообщалось, что 24 сентября лифт в Московском финансово-юридическом университете застрял на первом этаже из-за перегруза, студенты оказались заблокированы внутри.Она также уточнила, что в этой ситуации лифт не должен был тронуться с места из-за перегруза. Вуз решает решается вопрос с лифтовой компанией.
https://realty.ria.ru/20191024/1560155177.html
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московский финансово-юридический университет (мфюа), москва, происшествия

Стало известно о состоянии студентки, застрявшей в лифте в университете

17:14 26.09.2020
2600
© РИА Новости / Сергей ПятаковПанель пассажирского лифта
Панель пассажирского лифта - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Студентка, упавшая в обморок в лифте, застрявшем в Московском финансово-юридическом университете, находится в стабильном состоянии, причиной аварии стал неисправный датчик взвешивающего устройства лифта, рассказала РИА Новости пресс-секретарь вуза Екатерина Исаева.
Ранее сообщалось, что 24 сентября лифт в Московском финансово-юридическом университете застрял на первом этаже из-за перегруза, студенты оказались заблокированы внутри.
"Лифт остановился на первом этаже. Студенты травм не могли получить. Было обморочное состояние по причине перегруза лифта, духоты и замкнутого пространства. Причиной аварийной остановки явился неисправный датчик грузовзвешивающего устройства... Студентка, упавшая в обморок, находится в стабильном состоянии", - рассказала Исаева.
Она также уточнила, что в этой ситуации лифт не должен был тронуться с места из-за перегруза. Вуз решает решается вопрос с лифтовой компанией.
Презентация современных лифтов «Стриж» - РИА Новости, 1920, 24.10.2019
24 октября 2019, 12:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Что делать, если застрял в городском лифте?
1776258
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Московский финансово-юридический университет (МФЮА)МоскваПроисшествия
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