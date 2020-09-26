https://ria.ru/20200926/lift-1577817276.html

Стало известно о состоянии студентки, застрявшей в лифте в университете

Студентка, упавшая в обморок в лифте, застрявшем в Московском финансово-юридическом университете, находится в стабильном состоянии, причиной аварии стал... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T17:14

2020-09-26T17:14

2020-09-26T17:14

московский финансово-юридический университет (мфюа)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Студентка, упавшая в обморок в лифте, застрявшем в <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_finansovo-juridicheskijj_universitet_MFJUA/" target="_blank">Московском финансово-юридическом университете</a>, находится в стабильном состоянии, причиной аварии стал неисправный датчик взвешивающего устройства лифта, рассказала РИА Новости пресс-секретарь вуза Екатерина Исаева.Ранее сообщалось, что 24 сентября лифт в Московском финансово-юридическом университете застрял на первом этаже из-за перегруза, студенты оказались заблокированы внутри.Она также уточнила, что в этой ситуации лифт не должен был тронуться с места из-за перегруза. Вуз решает решается вопрос с лифтовой компанией.

https://realty.ria.ru/20191024/1560155177.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский финансово-юридический университет (мфюа), москва, происшествия