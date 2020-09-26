https://ria.ru/20200926/lift-1577812282.html
Попытки вытащить студентов из лифта в московском вузе попали на видео
РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых молодые люди выламывают двери лифта, застрявшего в Московском финансово-юридическом университете. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:25
2020-09-26T14:25
2020-09-26T14:25
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> опубликовал кадры, на которых молодые люди выламывают двери лифта, застрявшего в Московском финансово-юридическом университете.Кроме того, очевидец рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что в лифт зашли 12 человек.Ранее стало известно, что столичное управление <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственного комитета</a> начало проверку.
https://ria.ru/20200926/lift-1577811064.html
6
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия