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Попытки вытащить студентов из лифта в московском вузе попали на видео
РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых молодые люди выламывают двери лифта, застрявшего в Московском финансово-юридическом университете. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:25
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> опубликовал кадры, на которых молодые люди выламывают двери лифта, застрявшего в Московском финансово-юридическом университете.Кроме того, очевидец рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что в лифт зашли 12 человек.Ранее стало известно, что столичное управление <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственного комитета</a> начало проверку.
https://ria.ru/20200926/lift-1577811064.html
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москва, происшествия

Попытки вытащить студентов из лифта в московском вузе попали на видео

14:25 26.09.2020
29685
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых молодые люди выламывают двери лифта, застрявшего в Московском финансово-юридическом университете.
Кроме того, очевидец рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что в лифт зашли 12 человек.
"Ребята, которые были в самом лифте, рассказали, что свет отключился. Воздуха перестало хватать, двое ребят потеряли сознание", - сообщил очевидец.
Ранее стало известно, что столичное управление Следственного комитета начало проверку.
Лифт - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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