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https://ria.ru/20200926/kosmos-1577824248.html
Илон Маск показал фото корабля Starship с хвостовым оперением
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который впервые собирают с оперением для первого полета... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T21:15
2020-09-26T21:15
starship
илон маск
космос - риа наука
spacex
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости.</strong> Глава компании SpaceX <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> опубликовал в <a href="https://twitter.com/elonmusk" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a> фотографию космического корабля SpaceX Starship, который впервые собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 километров."Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 – в следующем месяце. Первый полет на 15 километров", - коротко описал он снимок, на котором изображен находящийся в процессе сборки корпус ракеты с уже установленным оперением.Оперение будет также установлено на носовом обтекателе, который впервые поставят на летающий прототип. Кроме того, впервые на прототип поставят не один, а три двигателя. Оперение поможет ракете вернуться на <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a>.Маск 13 сентября обещал, что ракету соберут примерно через неделю, однако процесс пока не завершен.В начале сентября прототип корабля без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метров и опустившись обратно.Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.<a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank">SpaceX </a>разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марс</a>. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Kennedi/" target="_blank" data-auto="true">Кеннеди</a> на мысе Канаверал в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a> и космодром в деревне Бока-Чика в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техас</a>.
https://ria.ru/20200901/kosmos-1576555576.html
алюминиевый таз)с оперением
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И сколько фольги на это ушло?
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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starship, илон маск, космос - риа наука, spacex

Илон Маск показал фото корабля Starship с хвостовым оперением

21:15 26.09.2020
2052
© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который впервые собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 километров.
"Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 – в следующем месяце. Первый полет на 15 километров", - коротко описал он снимок, на котором изображен находящийся в процессе сборки корпус ракеты с уже установленным оперением.
Оперение будет также установлено на носовом обтекателе, который впервые поставят на летающий прототип. Кроме того, впервые на прототип поставят не один, а три двигателя. Оперение поможет ракете вернуться на Землю.
Маск 13 сентября обещал, что ракету соберут примерно через неделю, однако процесс пока не завершен.
В начале сентября прототип корабля без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метров и опустившись обратно.
Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.
В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
Starhoper, прототип космического корабля Starship - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 05:04Хочу стать космонавтом
Илон Маск рассказал, когда состоится первый полет Starship на орбиту
24133119
Обсудить5
StarshipИлон МаскКосмос - РИА НаукаSpaceX
Популярные комментарии
алюминиевый таз)с оперением
26 сентября, 21:31
Марина БойкоМарина Бойко
820001
И сколько фольги на это ушло?
26 сентября, 21:47
MYMake Yellowstone Great Again
190001
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