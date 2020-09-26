https://ria.ru/20200926/kosmos-1577816545.html

Экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие

Оружие может появиться у экипажей на новой российской орбитальной станции, заявил космонавт Олег Артемьев. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T16:47

2020-09-26T16:47

2020-09-26T16:47

олег артемьев

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Оружие может появиться у экипажей на новой российской орбитальной станции, заявил космонавт <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Артемьев</a>.В мае генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> сообщил, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года."Раньше, когда у нас было ещё оружие в НАЗ (носимый аварийный запас - ред.), то мачете было прикладом нашего трехствольного пистолета. Но сейчас у нас оружия нет, оружие в космосе запрещено. И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется", - сказал Артемьев в видео, размещённом в YouTube-канале "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Роскосмос ТВ</a>".Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные.Со времен <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Гагарина</a> до 1986 года у космонавтов в носимом аварийном запасе имелся пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год - специальный трехствольный пистолет ТП-82. ТП-82 разработали после того, как космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву в 1965 году после аварийной посадки два дня пришлось прожить в заснеженной тайге. С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.Артемьев совершил два космических полета на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> в 2014 и 2018 годах суммарной длительностью год (366 суток) и выполнил три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью более 20 часов.

https://ria.ru/20200924/luna-1577690682.html

https://ria.ru/20200922/kosmos-1577579875.html

zz 810 маразм... 96

Deyn Donovan Отбиваться от пришельцев? И создаст к 2030? То есть к 2070 если повезет? Сколько модуль новый на МКС запускали? Наука с 2007г, сейчас 2020г он все еще на земле. 90

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег артемьев, космос - риа наука, роскосмос