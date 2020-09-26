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https://ria.ru/20200926/kosmos-1577816545.html
Экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие
Оружие может появиться у экипажей на новой российской орбитальной станции, заявил космонавт Олег Артемьев. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:47
2020-09-26T16:47
олег артемьев
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Оружие может появиться у экипажей на новой российской орбитальной станции, заявил космонавт <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Артемьев</a>.В мае генеральный директор "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> сообщил, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года."Раньше, когда у нас было ещё оружие в НАЗ (носимый аварийный запас - ред.), то мачете было прикладом нашего трехствольного пистолета. Но сейчас у нас оружия нет, оружие в космосе запрещено. И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется", - сказал Артемьев в видео, размещённом в YouTube-канале "<a href="https://www.youtube.com/channel/UCOcpUgXosMCIlOsreUfNFiA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Роскосмос ТВ</a>".Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные.Со времен <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gagarin/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Гагарина</a> до 1986 года у космонавтов в носимом аварийном запасе имелся пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год - специальный трехствольный пистолет ТП-82. ТП-82 разработали после того, как космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву в 1965 году после аварийной посадки два дня пришлось прожить в заснеженной тайге. С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.Артемьев совершил два космических полета на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> в 2014 и 2018 годах суммарной длительностью год (366 суток) и выполнил три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью более 20 часов.
https://ria.ru/20200924/luna-1577690682.html
https://ria.ru/20200922/kosmos-1577579875.html
маразм...
96
Отбиваться от пришельцев? И создаст к 2030? То есть к 2070 если повезет? Сколько модуль новый на МКС запускали? Наука с 2007г, сейчас 2020г он все еще на земле.
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РИА Новости
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РИА Новости
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олег артемьев, космос - риа наука, роскосмос

Экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие

16:47 26.09.2020
52265
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Оружие может появиться у экипажей на новой российской орбитальной станции, заявил космонавт Олег Артемьев.
В мае генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года.
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"Раньше, когда у нас было ещё оружие в НАЗ (носимый аварийный запас - ред.), то мачете было прикладом нашего трехствольного пистолета. Но сейчас у нас оружия нет, оружие в космосе запрещено. И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется", - сказал Артемьев в видео, размещённом в YouTube-канале "Роскосмос ТВ".
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что рассматривают вопрос возвращения пистолета в носимый аварийный запас космонавтов. Пистолет необходим на случай посадки в районе, где могут водиться опасные дикие животные.
Со времен Юрия Гагарина до 1986 года у космонавтов в носимом аварийном запасе имелся пистолет Макарова, с 1986 года по 2006 год - специальный трехствольный пистолет ТП-82. ТП-82 разработали после того, как космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву в 1965 году после аварийной посадки два дня пришлось прожить в заснеженной тайге. С 2007 года космонавты летают на орбиту без огнестрельного оружия.
Артемьев совершил два космических полета на борту МКС в 2014 и 2018 годах суммарной длительностью год (366 суток) и выполнил три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью более 20 часов.
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26941172533
Обсудить35
Олег АртемьевКосмос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
маразм...
26 сентября, 17:01
zz 810zz 810
20100372
Отбиваться от пришельцев? И создаст к 2030? То есть к 2070 если повезет? Сколько модуль новый на МКС запускали? Наука с 2007г, сейчас 2020г он все еще на земле.
26 сентября, 17:04
Deyn DonovanDeyn Donovan
23203161
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