https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577824911.html

В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) из-за ряда инцидентов на расовой почве были вынуждены свернуть исследование в штате Миннесота,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T21:55

2020-09-26T21:55

2020-09-26T21:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

миннесота

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Центры по контролю и профилактике заболеваний <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (CDC) из-за ряда инцидентов на расовой почве были вынуждены свернуть исследование в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofMinnesota/" target="_blank" data-auto="true">Миннесота</a>, направленное на определение воздействия COVID-19, сообщает издание <a href="https://time.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Time</a>.Отмечается, что речь идет об исследовании "Оценка реагирования общества на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения" (Community Assessment for Public Health Emergency Response, CASPER), проведение которого было запланировано с 14 по 30 сентября. Среди прочего, в рамках проекта жителям штата предлагали бесплатные тесты на коронавирус."Благодаря исследованию CASPER мы надеялись лучше понять, как COVID-19 распространяется в Миннесоте и как он влияет на людей... Однако серия тревожных инцидентов по всей Миннесоте вынудила CDC отозвать свои команды и прекратить проект", - сказал изданию Дэн Хафф, сотрудник бюро по охране здоровья департамента здравоохранения Миннесоты.По словам Хаффа, "команды CASPER, в состав которых входили темнокожие люди, подвергались расовым оскорблениям". Кроме того, Хафф перечислил ряд других "тревожных эпизодов", добавляет издание.Именно в штате Миннесота в конце мая произошел трагический инцидент с гибелью от рук полиции афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. Смерть Флойда в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a> - крупнейшем городе штата Миннесота - вызвала волну протестов против расизма не только в США, но и в ряде западных стран.По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились уже свыше 7 миллионов человек, скончались более 204 тысяч. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809219.html

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сша

миннесота

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, миннесота, в мире