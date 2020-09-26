https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809219.html

Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Достаточный уровень витамина D снижает риск заражения и смерти от коронавирусной инфекции, выяснили американские ученые. Результаты их исследования представлены РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T12:32

2020-09-26T12:32

2020-09-26T14:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. </strong>Достаточный уровень витамина D снижает риск заражения и смерти от коронавирусной инфекции, выяснили американские ученые. Результаты их исследования представлены в журнале <a href="https://journals.plos.org/plosone/" target="_blank" rel="nofollow noopener">PLOS ONE</a>.Сотрудники Медицинской школы <a href="http://ria.ru/organization_Bostonskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Бостонского университета</a> проанализировали образцы крови более 200 пациентов с COVID-19. У части из них наблюдался дефицит витамина D.Как оказалось, у больных с достаточным уровнем этого витамина риск развития тяжелых осложнений или смерти был значительно ниже (на 51,5%).Это не первое исследование, посвященное этому веществу. Руководитель исследования, доктор Майкл Холик ранее обнаружил, что отсутствие дефицита витамина D снижает риск заражения коронавирусом на 54%.Позиция российских врачейГлавный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a> ранее комментировал другое аналогичное исследование ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии о связи высокой смертности от коронавируса с низким уровнем витамина D.По его мнению, не стоит зацикливаться только на одном веществе."Я полагаю, что такой же результат был бы в случае нехватки витаминов B, C и вообще всего известного витаминного алфавита", - сказал врач в комментарии <a href="https://ura.news/news/1052430285" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>.Доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> также не стал прямо связывать уровень витамина D в организме с защищенностью от коронавируса."С точностью это не выяснено, но такая точка зрения существует. И многие люди применяют витамин D с такой профилактической целью. Помогает это или не помогает, сказать точно трудно, но по крайней мере вреда от этого не будет", - сказал он.Директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>, в свою очередь, указывал, что одной из причин роста числа инфицированных коронавирусом является осенний период, спровоцировавший в том числе снижение витамина D.Помощь иммунитетуИсполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог <a href="http://ria.ru/person_zinaida-medvedeva-/" target="_blank" data-auto="true">Зинаида Медведева</a> посоветовала разнообразить рацион брокколи, оливковым маслом, натуральным гранатовым соком и ягодами.Отдельно она обратила внимание на грибы, богатые селеном — он помогает предотвратить повреждение клеток.Врач-диетолог Дарья Русакова дала свой совет по подбору продуктов."Коронавирус в основном опасен для лиц пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов, также надо больше пить жидкостей. Пожилым людям не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать. Желательно, чтобы в рационе присутствовала рыба, морепродукты, птица, молочные продукты", — рассказала она.Диетолог <a href="http://ria.ru/person_margarita-koroleva/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Королева</a> напомнила, что для защиты клетки от внедрения патогенного вируса должен быть на высоком уровне витамин С."Например, в квашеной капусте полностью сохраняется витамин С, и можно получать его оттуда, также зеленые овощи и листовые салаты. Обязательно еще нужен цинк. Это зерновые, а также источники полноценного белка, мясо птицы богато цинком. Также им богаты и морепродукты, это то, что укрепляет наш иммунитет и помогает держать оборону", — рассказала она.Также, по словам диетологов, в рационе должны быть продукты, содержащие витамины группы В – это источники полноценного белка, зерновые и овощи.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200321/1568934788.html

https://ria.ru/20200915/vitaminy-1577267371.html

https://ria.ru/20200921/vitaminy-1577542596.html

https://ria.ru/20200831/immunitet-1576544606.html

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577771055.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество