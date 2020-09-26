https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577808501.html

В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ умерли 169 человек с СOVID-19, за все время - 20 225, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T12:05

2020-09-26T12:05

2020-09-26T12:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умерли 169 человек с СOVID-19, за все время - 20 225, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 27 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 17 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество