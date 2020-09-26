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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577808501.html
В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 169 человек с СOVID-19, за все время - 20 225, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:05
2020-09-26T12:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умерли 169 человек с СOVID-19, за все время - 20 225, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 27 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 17 - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки умерли 169 пациентов с коронавирусом

12:05 26.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 169 человек с СOVID-19, за все время - 20 225, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 169 летальных случаев... За весь период по России умерло 20 225 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 27 человек умерли в Санкт-Петербурге, 17 - в Москве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
320711
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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