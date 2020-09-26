https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577803406.html

В Москве возобновляет работу система соцобслуживания на фоне коронавируса

В Москве возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T09:17

2020-09-26T09:17

2020-09-26T11:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> возобновляется работа системы социального обслуживания людей, которые должны оставаться дома, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.Он напомнил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 с 28 сентября москвичи старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Оказывать им помощь будут социальные работники."Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости нужно оставить заявку оператору горячей линии. Ваш заказ выполнят социальные работники", — написал Собянин. Единый телефон горячей линии: <strong>8-495-870-45-09</strong>.По словам мэра, работающим москвичам старше 65 лет больничные листы оформят автоматически, без заявлений. Для этого работодатели должны направить в Фонд социального страхования соответствующие списки сотрудников.Людям, страдающим хроническими заболеваниями, и беременным женщинам нужно будет оформить больничные по телефону горячей линии.Кроме того, продолжит работу телемедицинский центр столичного департамента здравоохранения.Тем, кто получает лекарства по льготным рецептам, эти лекарства будут доставлять на дом. Подавать для этого заявку не нужно.В последние дни в Москве ускорился рост заболеваемости коронавирусом: так, накануне выявили 1560 новых случаев заражения, тогда как днем ранее их было 1050. Общее число инфицированных в столице достигло почти 282 тысяч, умерли за все время с начала пандемии 5129 человек, выздоровели — 242 тысячи.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577771055.html

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html

Двадцатый трест О как ! А дорогих россиян будут поддерживать ? 38

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва