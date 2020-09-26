https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577801600.html

Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса

Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за того, что на образцах продуктов, поставляемых из России,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T06:30

2020-09-26T06:30

2020-09-26T13:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

шаньдун

пекин

китай

экономика

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<strong>ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости.</strong> Таможенные органы <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за того, что на образцах продуктов, поставляемых из России, нашли коронавирус. Об этом сообщается на <a href="http://www.customs.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> главного таможенного управления КНР."Руководящая группа провинции <a href="http://ria.ru/location_Shandong/" target="_blank" data-auto="true">Шаньдун</a> по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомила, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат", — говорится в заявлении.Таким образом, с 26 сентября китайские таможенные органы приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa.После того как этот срок истечет, действие документов возобновится, заключили в ведомстве.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html

Максим Буланов Учитесь, Роспотребнадзор, как надо работать, и медицина платная!!! И вируса нет в Китае!! 48

Игорь Роспотребнадзор похлеще китайцев работает. 19

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россия

шаньдун

пекин

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, шаньдун, пекин, китай, экономика