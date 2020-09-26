Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577801600.html
Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса
Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за того, что на образцах продуктов, поставляемых из России,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T06:30
2020-09-26T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
шаньдун
пекин
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155961/35/1559613515_134:0:3755:2037_1400x0_80_0_0_9f81a34c48cb08034da60762169d38f1.jpg
<strong>ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости.</strong> Таможенные органы <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за того, что на образцах продуктов, поставляемых из России, нашли коронавирус. Об этом сообщается на <a href="http://www.customs.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> главного таможенного управления КНР."Руководящая группа провинции <a href="http://ria.ru/location_Shandong/" target="_blank" data-auto="true">Шаньдун</a> по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомила, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат", — говорится в заявлении.Таким образом, с 26 сентября китайские таможенные органы приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa.После того как этот срок истечет, действие документов возобновится, заключили в ведомстве.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577777071.html
Учитесь, Роспотребнадзор, как надо работать, и медицина платная!!! И вируса нет в Китае!!
48
Роспотребнадзор похлеще китайцев работает.
19
10
россия
шаньдун
пекин
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155961/35/1559613515_586:0:3302:2037_1400x0_80_0_0_5fbc16ec4a22ac559c31b70cd51342b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, шаньдун, пекин, китай, экономика

Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса

06:30 26.09.2020 (обновлено: 13:24 26.09.2020)
32815
© РИА Новости / Игорь ЗарембоКонтейнеровоз проходит Калининградский морской канал у Калининградского морского торгового порта
Контейнеровоз проходит Калининградский морской канал у Калининградского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 сен — РИА Новости. Таможенные органы Китая на четыре недели приостановили прием импортных деклараций двух судов из-за того, что на образцах продуктов, поставляемых из России, нашли коронавирус. Об этом сообщается на сайте главного таможенного управления КНР.
"Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомила, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат", — говорится в заявлении.
Таким образом, с 26 сентября китайские таможенные органы приостанавливают прием импортных деклараций рыболовецкого судна Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного судна Crystal Africa.
После того как этот срок истечет, действие документов возобновится, заключили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Знак коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 15:50
Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса
1003823233248
Обсудить10
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияШаньдунПекинКитайЭкономика
Популярные комментарии
Учитесь, Роспотребнадзор, как надо работать, и медицина платная!!! И вируса нет в Китае!!
26 сентября, 06:53
Максим БулановМаксим Буланов
19021026
Роспотребнадзор похлеще китайцев работает.
26 сентября, 07:58
ИИгорь
1021105
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией
Сельдь
"Бедная селедка": в Сети высмеяли возврат Россией в Латвию 20 тонн рыбы
Первые карты национальной платежной системы Мир
В России изменится порядок получения пенсий на карту
Российский ученый Леонид Ринк
Ринк рассказал, что происходит с "Новичком" при добавлении в воду
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Познер назвал причину враждебности американцев к России
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб
Получится ли у американского газа заменить российский
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
"Такого еще не было": зачем США перебрасывают ударную авиацию на Аляску
Рыбий жир
Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор
Марина Удгодская
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
Здание Верховной Рады Украины
Депутат Рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
КПП бизнесмена, взимавшего плату за проезд по дороге от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района
Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния