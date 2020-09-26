https://ria.ru/20200926/konvert-1577822046.html

В Туле прошло гашение юбилейного почтового конверта и открытки

В конференц-зале музейно-выставочного комплекса Тульского кремля 26 сентября прошла торжественная церемония гашения памятного маркированного конверта,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T19:48

2020-09-26T19:48

2020-09-26T19:48

500-летие тульского кремля

почта россии

тула

тульская область

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> В конференц-зале музейно-выставочного комплекса Тульского кремля 26 сентября прошла торжественная церемония гашения памятного маркированного конверта, сообщается на официальном сайте 500-летия Тульского кремля.Выпуск маркированного художественного конверта был приурочен к 500-летию Тульского кремля, он издан тиражом 500 тысяч экземпляров. Кроме того, в начале года "Почта России" выпустила юбилейную почтовую марку к 500-летию кремля. Первый экземпляр был передан на хранение в Тульское музейное объединение. Всего выпущено 25 тысяч юбилейных марок.Конверт можно по-прежнему приобрести в отделениях "Почты России" по всей стране. Кроме того, на сайте говорится, что сегодня гостям праздника предоставляется уникальная возможность приобрести юбилейную продукцию и отправить письмо или открытку близким непосредственно из самого кремля.В торжестве приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, директор УФПС Тульской области АО "Почта России" Сергей Сергиевский.

https://ria.ru/20200925/tula-1577785397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

500-летие тульского кремля, почта россии, тула, тульская область