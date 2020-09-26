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В Туле прошло гашение юбилейного почтового конверта и открытки
В конференц-зале музейно-выставочного комплекса Тульского кремля 26 сентября прошла торжественная церемония гашения памятного маркированного конверта,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T19:48
2020-09-26T19:48
500-летие тульского кремля
почта россии
тула
тульская область
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> В конференц-зале музейно-выставочного комплекса Тульского кремля 26 сентября прошла торжественная церемония гашения памятного маркированного конверта, сообщается на официальном сайте 500-летия Тульского кремля.Выпуск маркированного художественного конверта был приурочен к 500-летию Тульского кремля, он издан тиражом 500 тысяч экземпляров. Кроме того, в начале года "Почта России" выпустила юбилейную почтовую марку к 500-летию кремля. Первый экземпляр был передан на хранение в Тульское музейное объединение. Всего выпущено 25 тысяч юбилейных марок.Конверт можно по-прежнему приобрести в отделениях "Почты России" по всей стране. Кроме того, на сайте говорится, что сегодня гостям праздника предоставляется уникальная возможность приобрести юбилейную продукцию и отправить письмо или открытку близким непосредственно из самого кремля.В торжестве приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, директор УФПС Тульской области АО "Почта России" Сергей Сергиевский.
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500-летие тульского кремля, почта россии, тула, тульская область

В Туле прошло гашение юбилейного почтового конверта и открытки

19:48 26.09.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБашня Ивановских ворот Тульского кремля
Башня Ивановских ворот Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В конференц-зале музейно-выставочного комплекса Тульского кремля 26 сентября прошла торжественная церемония гашения памятного маркированного конверта, сообщается на официальном сайте 500-летия Тульского кремля.
Выпуск маркированного художественного конверта был приурочен к 500-летию Тульского кремля, он издан тиражом 500 тысяч экземпляров. Кроме того, в начале года "Почта России" выпустила юбилейную почтовую марку к 500-летию кремля. Первый экземпляр был передан на хранение в Тульское музейное объединение. Всего выпущено 25 тысяч юбилейных марок.
Конверт можно по-прежнему приобрести в отделениях "Почты России" по всей стране. Кроме того, на сайте говорится, что сегодня гостям праздника предоставляется уникальная возможность приобрести юбилейную продукцию и отправить письмо или открытку близким непосредственно из самого кремля.
Выставка Южный щит России – к 500-летию Тульского кремля в Музее оружия в Туле - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 17:45Культура
Как создавалась история – открылась выставка к 500-летию Тульского кремля
В торжестве приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова, министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, директор УФПС Тульской области АО "Почта России" Сергей Сергиевский.
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500-летие Тульского кремляПочта РоссииТулаТульская область
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