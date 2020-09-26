https://ria.ru/20200926/khakery-1577825965.html

Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки

Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" восстановил онлайн-вещание на своем сайте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T23:37

2020-09-26T23:37

2020-09-26T23:37

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" восстановил онлайн-вещание на своем сайте, передает корреспондент РИА Новости.Ранее онлайн-вещание главного телеканала холдинга "Беларусь 1" на официальном сайте компании стало недоступным после того, как на сайте вместо программы, транслируемой в телеэфире, стали демонстрироваться кадры с улиц, на которых силовики противодействуют протестующим. В Telegram-канале группировки хакеров, называющих себя "Киберпартизанами", появилось сообщение, указывающее на их причастность к изменениям на сайте компании. Онлайн-трансляция была нарушена более чем на час.При этом на сайте другого государственного телеканала ОНТ, где онлайн-вещание также стало недоступным после демонстрации там аналогичных кадров, что и на сайте Белтелерадиокомпании, трансляция все еще не возобновилась.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

русский офицер Молодцы "Киберпартизаны"! Так и нужно действовать! Давно надо было прекратить распространение лжи и пропаганды! 16

Ярослав Погодин Тогда первым делом нужно ваш и подобные вашему аккауны в этом чате, любезный прекратить )) 14

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире