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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200926/khakery-1577825965.html
Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" восстановил онлайн-вещание на своем сайте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T23:37
2020-09-26T23:37
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" восстановил онлайн-вещание на своем сайте, передает корреспондент РИА Новости.Ранее онлайн-вещание главного телеканала холдинга "Беларусь 1" на официальном сайте компании стало недоступным после того, как на сайте вместо программы, транслируемой в телеэфире, стали демонстрироваться кадры с улиц, на которых силовики противодействуют протестующим. В Telegram-канале группировки хакеров, называющих себя "Киберпартизанами", появилось сообщение, указывающее на их причастность к изменениям на сайте компании. Онлайн-трансляция была нарушена более чем на час.При этом на сайте другого государственного телеканала ОНТ, где онлайн-вещание также стало недоступным после демонстрации там аналогичных кадров, что и на сайте Белтелерадиокомпании, трансляция все еще не возобновилась.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Молодцы "Киберпартизаны"! Так и нужно действовать! Давно надо было прекратить распространение лжи и пропаганды!
16
Тогда первым делом нужно ваш и подобные вашему аккауны в этом чате, любезный прекратить ))
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки

23:37 26.09.2020
1543
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске
Митинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" восстановил онлайн-вещание на своем сайте, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее онлайн-вещание главного телеканала холдинга "Беларусь 1" на официальном сайте компании стало недоступным после того, как на сайте вместо программы, транслируемой в телеэфире, стали демонстрироваться кадры с улиц, на которых силовики противодействуют протестующим. В Telegram-канале группировки хакеров, называющих себя "Киберпартизанами", появилось сообщение, указывающее на их причастность к изменениям на сайте компании. Онлайн-трансляция была нарушена более чем на час.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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При этом на сайте другого государственного телеканала ОНТ, где онлайн-вещание также стало недоступным после демонстрации там аналогичных кадров, что и на сайте Белтелерадиокомпании, трансляция все еще не возобновилась.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
3060007
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы "Киберпартизаны"! Так и нужно действовать! Давно надо было прекратить распространение лжи и пропаганды!
27 сентября, 00:09
русский офицеррусский офицер
800017
Тогда первым делом нужно ваш и подобные вашему аккауны в этом чате, любезный прекратить ))
27 сентября, 00:22
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1020002
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