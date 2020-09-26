Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг возле здания Национальной Белтелерадиокомпании в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Белорусский государственный медиахолдинг "Белтелерадиокомпания" восстановил онлайн-вещание на своем сайте, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее онлайн-вещание главного телеканала холдинга "Беларусь 1" на официальном сайте компании стало недоступным после того, как на сайте вместо программы, транслируемой в телеэфире, стали демонстрироваться кадры с улиц, на которых силовики противодействуют протестующим. В Telegram-канале группировки хакеров, называющих себя "Киберпартизанами", появилось сообщение, указывающее на их причастность к изменениям на сайте компании. Онлайн-трансляция была нарушена более чем на час.
При этом на сайте другого государственного телеканала ОНТ, где онлайн-вещание также стало недоступным после демонстрации там аналогичных кадров, что и на сайте Белтелерадиокомпании, трансляция все еще не возобновилась.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.