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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200926/khakery-1577825279.html
Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
Сайт Белорусской телерадиокомпании (БТ) вместо вечерних новостей демонстрировал кадры, на которых силовики применяют силу против протестующих в республике,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T22:24
2020-09-26T22:24
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Сайт Белорусской телерадиокомпании (БТ) вместо вечерних новостей демонстрировал кадры, на которых силовики применяют силу против протестующих в республике, ответственность за нарушения в работе портала взяли на себя хакеры.Онлайн-трансляция на сайте БТ, куда, в частности, входит телеканал "Беларусь 1", в субботу вечером стала недоступна. В редкие моменты, когда видео загружалось, вместо программ первого республиканского канала демонстрировались кадры с улиц, на которых силовики жёстко противодействуют протестующим.В Telegram-канале группировки хакеров, называющих себя "Киберпартизанами", появилось сообщение, указывающее на причастность к перебоям в работе сайта БТ.Пресс-служба телерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировала.Не работает и онлайн-трансляция на сайте другого государственного белорусского телеканала ОНТ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Молодцы! Надо отстаивать свою позицию!
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молодцы))
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей

22:24 26.09.2020
8020
© REUTERS / Tut.ByСотрудники правоохранительных органов задерживают мужчину у во время митинга оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают мужчину у во время митинга оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Tut.By
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Сайт Белорусской телерадиокомпании (БТ) вместо вечерних новостей демонстрировал кадры, на которых силовики применяют силу против протестующих в республике, ответственность за нарушения в работе портала взяли на себя хакеры.
Онлайн-трансляция на сайте БТ, куда, в частности, входит телеканал "Беларусь 1", в субботу вечером стала недоступна. В редкие моменты, когда видео загружалось, вместо программ первого республиканского канала демонстрировались кадры с улиц, на которых силовики жёстко противодействуют протестующим.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию
В Telegram-канале группировки хакеров, называющих себя "Киберпартизанами", появилось сообщение, указывающее на причастность к перебоям в работе сайта БТ.
Пресс-служба телерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировала.
Не работает и онлайн-трансляция на сайте другого государственного белорусского телеканала ОНТ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
81153115118
Обсудить72
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы! Надо отстаивать свою позицию!
26 сентября, 22:26
ОЛОлег Ливанов
57000396
молодцы))
26 сентября, 22:37
Damir AlievDamir Aliev
46000366
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