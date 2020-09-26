https://ria.ru/20200926/khakery-1577825279.html

Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей

Сайт Белорусской телерадиокомпании (БТ) вместо вечерних новостей демонстрировал кадры, на которых силовики применяют силу против протестующих в республике,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T22:24

2020-09-26T22:24

2020-09-26T22:24

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577818073_0:102:3072:1830_1400x0_80_0_0_fe4c2a0c836a688d364bfb469342ac1a.jpg

<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Сайт Белорусской телерадиокомпании (БТ) вместо вечерних новостей демонстрировал кадры, на которых силовики применяют силу против протестующих в республике, ответственность за нарушения в работе портала взяли на себя хакеры.Онлайн-трансляция на сайте БТ, куда, в частности, входит телеканал "Беларусь 1", в субботу вечером стала недоступна. В редкие моменты, когда видео загружалось, вместо программ первого республиканского канала демонстрировались кадры с улиц, на которых силовики жёстко противодействуют протестующим.В Telegram-канале группировки хакеров, называющих себя "Киберпартизанами", появилось сообщение, указывающее на причастность к перебоям в работе сайта БТ.Пресс-служба телерадиокомпании ситуацию пока не прокомментировала.Не работает и онлайн-трансляция на сайте другого государственного белорусского телеканала ОНТ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Олег Ливанов Молодцы! Надо отстаивать свою позицию! 156

Damir Aliev молодцы)) 117

72

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире