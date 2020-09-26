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На центр Гамалеи совершались хакерские атаки во время разработки вакцины
На центр Гамалеи были хакерские атаки несколько месяцев назад, когда шла разработка вакцины от COVID-19, заявил директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:06
2020-09-26T12:19
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нии им. гамалеи
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> На центр Гамалеи были хакерские атаки несколько месяцев назад, когда шла разработка вакцины от COVID-19, заявил директор центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что атаки были несколько месяцев назад, когда шли разработки вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, общество

На центр Гамалеи совершались хакерские атаки во время разработки вакцины

12:06 26.09.2020 (обновлено: 12:19 26.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости. На центр Гамалеи были хакерские атаки несколько месяцев назад, когда шла разработка вакцины от COVID-19, заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Хакерские атаки были, но были ли они связаны именно с вакциной или нет, я не специалист по IT-технологиям, поэтому не берусь профессионально судить о цели этих атак, но на компьютеры наших разработчиков действительно были предприняты попытки взлома", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".

Он уточнил, что атаки были несколько месяцев назад, когда шли разработки вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиОбщество
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