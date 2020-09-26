https://ria.ru/20200926/khakery-1577808533.html
На центр Гамалеи совершались хакерские атаки во время разработки вакцины
На центр Гамалеи были хакерские атаки несколько месяцев назад, когда шла разработка вакцины от COVID-19, заявил директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T12:06
2020-09-26T12:06
2020-09-26T12:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сен - РИА Новости.</strong> На центр Гамалеи были хакерские атаки несколько месяцев назад, когда шла разработка вакцины от COVID-19, заявил директор центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Он уточнил, что атаки были несколько месяцев назад, когда шли разработки вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, общество