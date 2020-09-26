https://ria.ru/20200926/karta-1577799974.html

Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат

Если вашу карту "съел" банкомат, необходимо позвонить по номеру банка, указанному на этом банкомате. В контакт-центре вам скажут, в какое отделение следует... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T03:01

2020-09-26T03:01

2020-09-26T10:48

денис кучаев

банки

банкоматы

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Если вашу карту "съел" банкомат, необходимо позвонить по номеру банка, указанному на этом <a href="https://ria.ru/keyword_bankomaty" target="_blank">банкомате</a>. В контакт-центре вам скажут, в какое отделение следует обратиться для получения карты, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/finance/20200926/832075595.html" target="_blank">Прайм</a>" генеральный директор компании "АТМ Альянс" Денис Кучаев.Он не рекомендует пытаться самостоятельно достать карту, тем более с применением подручных средств. Это бесполезно, так как реджект-отсек находится достаточно далеко и достать карту невозможно. Если попытаться каким-то образом открыть верхнюю часть устройства самообслуживания, то сработает сигнализация.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис кучаев, банки, банкоматы, технологии, экономика