Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/karta-1577799974.html
Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат
Если вашу карту "съел" банкомат, необходимо позвонить по номеру банка, указанному на этом банкомате. В контакт-центре вам скажут, в какое отделение следует... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T03:01
2020-09-26T10:48
денис кучаев
банки
банкоматы
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155733/36/1557333658_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_f4551c060962b953b89fbfbc05eb8f19.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Если вашу карту "съел" банкомат, необходимо позвонить по номеру банка, указанному на этом <a href="https://ria.ru/keyword_bankomaty" target="_blank">банкомате</a>. В контакт-центре вам скажут, в какое отделение следует обратиться для получения карты, рассказал агентству "<a href="https://1prime.ru/finance/20200926/832075595.html" target="_blank">Прайм</a>" генеральный директор компании "АТМ Альянс" Денис Кучаев.Он не рекомендует пытаться самостоятельно достать карту, тем более с применением подручных средств. Это бесполезно, так как реджект-отсек находится достаточно далеко и достать карту невозможно. Если попытаться каким-то образом открыть верхнюю часть устройства самообслуживания, то сработает сигнализация.
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155733/36/1557333658_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_ab473cf23b67d08b133005e4e0684f20.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кучаев, банки, банкоматы, технологии, экономика

Эксперт рассказал, что делать, если вашу карту "съел" банкомат

03:01 26.09.2020 (обновлено: 10:48 26.09.2020)
21682
© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Если вашу карту "съел" банкомат, необходимо позвонить по номеру банка, указанному на этом банкомате. В контакт-центре вам скажут, в какое отделение следует обратиться для получения карты, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "АТМ Альянс" Денис Кучаев.
"Чтобы получить эту же карту без перевыпуска, необходимо прийти в отделение банка с удостоверением личности. После всех необходимых процедур карту вернут клиенту", — объясняет эксперт.
Он не рекомендует пытаться самостоятельно достать карту, тем более с применением подручных средств. Это бесполезно, так как реджект-отсек находится достаточно далеко и достать карту невозможно. Если попытаться каким-то образом открыть верхнюю часть устройства самообслуживания, то сработает сигнализация.
881452824
Обсудить11
Денис КучаевБанкибанкоматыТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Пожилая женщина с банковской картой
Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
Сельдь
"Бедная селедка": в Сети высмеяли возврат Россией в Латвию 20 тонн рыбы
Рыбий жир
Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Познер назвал причину враждебности американцев к России
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией
Марина Удгодская
Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
Первые карты национальной платежной системы Мир
В России изменится порядок получения пенсий на карту
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России
Здание Верховной Рады Украины
Депутат Рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ
Российский ученый Леонид Ринк
Ринк рассказал, что происходит с "Новичком" при добавлении в воду
Молоко в стаканах
Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
Контейнеровоз проходит Калининградский морской канал у Калининградского морского торгового порта
Китай не пропустил суда с российскими продуктами из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Алексей Навальный в Берлине
Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
Джо Байден на съезде Демократической партии
Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния