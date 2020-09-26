Дептранс рассказал, как будет работать "Народный каршеринг" в Москве
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина службы каршеринга "Belka Car" едет по Моховой улице в Москве
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Департамент транспорта столицы объяснил особенности работы нового московского сервиса "Народный каршеринг".
Ранее сообщалось, что москвичи смогут сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду, власти столицы прорабатывают запуск "Народного каршеринга".
"Рассказываем детально о том, кто может стать участником проекта, кто нести ответственность за порчу имущества и оплачивать штрафы. А также про льготы — будут ли введены специальные программы для автомобилей такого каршера?" – сказано в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Так, арендодателем может стать любой владелец авто. Все автомобили будут застрахованы по договору ОСАГО, а на срок аренды будет действовать дополнительная страховка КАСКО. Страховку будет оплачивать владелец автомобиля. Также уточняется, что штрафы будет оплачивать тот, в чьем пользовании находился автомобиль в момент получения штрафа.
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