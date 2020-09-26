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Дептранс рассказал, как будет работать "Народный каршеринг" в Москве
Департамент транспорта столицы объяснил особенности работы нового московского сервиса "Народный каршеринг". РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T20:20
2020-09-26T20:20
россия
осаго
авто
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Департамент транспорта столицы объяснил особенности работы нового московского сервиса "Народный каршеринг".Ранее сообщалось, что москвичи смогут сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду, власти столицы прорабатывают запуск "Народного каршеринга".Так, арендодателем может стать любой владелец авто. Все автомобили будут застрахованы по договору <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>, а на срок аренды будет действовать дополнительная страховка КАСКО. Страховку будет оплачивать владелец автомобиля. Также уточняется, что штрафы будет оплачивать тот, в чьем пользовании находился автомобиль в момент получения штрафа.
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россия
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60
россия, осаго, авто, москва, общество

Дептранс рассказал, как будет работать "Народный каршеринг" в Москве

20:20 26.09.2020
3134
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина службы каршеринга "Belka Car" едет по Моховой улице в Москве
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Департамент транспорта столицы объяснил особенности работы нового московского сервиса "Народный каршеринг".
Ранее сообщалось, что москвичи смогут сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду, власти столицы прорабатывают запуск "Народного каршеринга".

"Рассказываем детально о том, кто может стать участником проекта, кто нести ответственность за порчу имущества и оплачивать штрафы. А также про льготы — будут ли введены специальные программы для автомобилей такого каршера?" – сказано в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Так, арендодателем может стать любой владелец авто. Все автомобили будут застрахованы по договору ОСАГО, а на срок аренды будет действовать дополнительная страховка КАСКО. Страховку будет оплачивать владелец автомобиля. Также уточняется, что штрафы будет оплачивать тот, в чьем пользовании находился автомобиль в момент получения штрафа.
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РоссияОСАГОАвтоМоскваОбщество
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