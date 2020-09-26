https://ria.ru/20200926/karshering-1577822878.html

Дептранс рассказал, как будет работать "Народный каршеринг" в Москве

Департамент транспорта столицы объяснил особенности работы нового московского сервиса "Народный каршеринг". РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T20:20

2020-09-26T20:20

2020-09-26T20:20

россия

осаго

авто

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694324_0:322:3069:2048_1400x0_80_0_0_711516946e0a02bd5c5097a973991479.jpg

<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Департамент транспорта столицы объяснил особенности работы нового московского сервиса "Народный каршеринг".Ранее сообщалось, что москвичи смогут сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду, власти столицы прорабатывают запуск "Народного каршеринга".Так, арендодателем может стать любой владелец авто. Все автомобили будут застрахованы по договору <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a>, а на срок аренды будет действовать дополнительная страховка КАСКО. Страховку будет оплачивать владелец автомобиля. Также уточняется, что штрафы будет оплачивать тот, в чьем пользовании находился автомобиль в момент получения штрафа.

https://ria.ru/20200919/tramvay-1577482219.html

7

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, осаго, авто, москва, общество