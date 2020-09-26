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https://ria.ru/20200926/karantin-1577824139.html
Жителя США посадили в тюрьму за проведение вечеринки во время карантина
Власти американского штата Мэриленд приговорили местного жителя к году тюремного заключения за организацию двух вечеринок во время действия ограничений,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T21:04
2020-09-26T21:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
мэриленд
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Власти американского штата <a href="http://ria.ru/location_StateofMaryland/" target="_blank" data-auto="true">Мэриленд</a> приговорили местного жителя к году тюремного заключения за организацию двух вечеринок во время действия ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщает прокуратура округа Чарльз этого штата.Власти отмечают, что первую вечеринку на фоне распространения COVID-19 42-летний американец Шон Маршалл Майерс устроил еще 22 марта. В доме Майерса находилось около 50 человек. По прибытии на место полицейские сказали ему, что вечеринка проводится в нарушение действовавшего чрезвычайного положения в штате и ограничений на собрание большими группами. Американец сначала поспорил с правоохранителями, но в итоге решил отменить мероприятие.Однако уже 27 марта полицейские вновь узнали о том, что в доме Майерса проходит очередная вечеринка, на которую пришло более 50 человек. Стражи порядка попросили американца свернуть веселье и отправить всех по домам, напомнив о действующих мерах. Устроитель вечеринки затеял спор и сказал гостям оставаться на месте. Полицейские пытались вразумить Майерса, но безрезультатно, в итоге им пришлось его задержать.Отмечается, что Майерс будет отбывать наказание в изоляторе округа Чарльз.В штате Мэриленд, по данным местного депздрава, выявлено почти 123 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались 3780 заболевших. Всего в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> коронавирусом заразились более 7 миллионов человек, умерли свыше 204 тысяч, указывает университет Хопкинса.
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сша
мэриленд
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коронавирус covid-19, сша, мэриленд, в мире

Жителя США посадили в тюрьму за проведение вечеринки во время карантина

21:04 26.09.2020
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© AP Photo / Mel EvansПолиция города Патерсон штата Нью-Джерси
Полиция города Патерсон штата Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AP Photo / Mel Evans
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Власти американского штата Мэриленд приговорили местного жителя к году тюремного заключения за организацию двух вечеринок во время действия ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщает прокуратура округа Чарльз этого штата.
Власти отмечают, что первую вечеринку на фоне распространения COVID-19 42-летний американец Шон Маршалл Майерс устроил еще 22 марта. В доме Майерса находилось около 50 человек. По прибытии на место полицейские сказали ему, что вечеринка проводится в нарушение действовавшего чрезвычайного положения в штате и ограничений на собрание большими группами. Американец сначала поспорил с правоохранителями, но в итоге решил отменить мероприятие.
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Однако уже 27 марта полицейские вновь узнали о том, что в доме Майерса проходит очередная вечеринка, на которую пришло более 50 человек. Стражи порядка попросили американца свернуть веселье и отправить всех по домам, напомнив о действующих мерах. Устроитель вечеринки затеял спор и сказал гостям оставаться на месте. Полицейские пытались вразумить Майерса, но безрезультатно, в итоге им пришлось его задержать.

"В пятницу, 25 сентября 2020 года, Шон Маршалл Майерс после рассмотрения его дела в суде… был признан виновным по двум пунктам обвинения в невыполнении требований в рамках чрезвычайного положения. Сразу же после этого судья Луис Хеннесси приговорил 42-летнего Майерса из Хьюсвилла к одному году лишения свободы", - говорится в заявлении прокуратуры округа.

Отмечается, что Майерс будет отбывать наказание в изоляторе округа Чарльз.
В штате Мэриленд, по данным местного депздрава, выявлено почти 123 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались 3780 заболевших. Всего в США коронавирусом заразились более 7 миллионов человек, умерли свыше 204 тысяч, указывает университет Хопкинса.
16163013
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАМэрилендВ мире
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