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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200926/immunitet-1577814352.html
В "Векторе" допустили выработку пожизненного иммунитета к COVID-19
Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов объяснил, в каком случае у человека может выработаться РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:48
2020-09-26T17:40
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> Ринат Максютов объяснил, в каком случае у человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусу.Он также рассказал о вакцине, которую разрабатывает "Вектор". По словам <a href="http://ria.ru/person_rinat-maksyutov/" target="_blank" data-auto="true">Максютова</a>, антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации, но достаточный для защиты титр формируется уже после второй прививки. Интервал между ними составляет 21 день. Максютов отметил, что "Вектор" планирует выпустить в гражданский оборот две вакцины для профилактики коронавируса. Это наиболее перспективные варианты из созданных на основе шести независимых технологических платформ.Испытания вакциныНа прошлой неделе "Вектор" завершил первую фазу клинических испытаний вакцины. Как заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков, они показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета, однако защищает от заражения как минимум на полгода.По словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анны Поповой</a>, у добровольцев вырабатываются необходимые титры антител, температуры или каких-либо других реакций после вакцинации у них не отмечено.Минздрав уже начал процедуру регистрации вакцины, завершить ее планируется к 15 октября. После этого клинические испытания препарата, который назвали "ЭпиВакКорона", продолжатся: в частности, его протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебоконтролируемые пострегистрационные исследования на выборке в пять тысяч человек разного возраста. Предполагается, что из них три тысячи будут вакцинированы и две тысячи получат плацебо, пояснили в РОспотребнадзоре.Среди прочего "Вектор" изучает, как вакцина влияет на беременных. Эти испытания продлятся около четырех месяцев и закончатся в середине декабря. Кроме того, центр протестирует вакцину и на детях. Эти исследования будут идти последовательно с понижением возраста, рассказал Максютов."То есть сначала это 15-17 лет, потом группа 10-14 лет, шесть-девять лет, от двух до пяти лет, потом от шести до 24 месяцев и последняя группа — уже новорожденные", — пояснил он."Спутник V"В начале августа российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.Препарат получил название "Спутник V". Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.Какие бывают вакциныВакцины от COVID-19, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах, у каждой из которых есть достоинства и недостатки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Это субъединичные препараты; вакцины на основе вирусоподобных частиц; РНК и ДНК-вакцины; векторные (реплицирующиеся и нереплицирующиеся); живые ослабленные и инактивированные. Большая часть вакцин — субъединичные, обладающие "технологической безопасностью", так как ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Однако для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз.Вакцины на основе вирусоподобных частиц тоже состоят только из вирусных белков и безопасны, но их производство технологически сложно и требует больших финансовых затрат.Производство ДНК- и РНК-вакцин, напротив, одно из самых простых, но технологии доставки генетического материала в клетки организма все еще недостаточно хорошо разработаны. Пока что ни один препарат на основе нуклеиновых кислот не применяется в клинической практике.Многие вакцины основаны на применении вирусных векторов. В таком случае в геном вектора, то есть вируса, не вызывающего у человека заболевание, — например гриппа, кори, везикулярного стоматита, аденовируса, осповакцины и т. п., — встраивается ген, кодирующий целевой белок другого вируса. Препятствием к применению таких вакцин может быть наличие у человека антител к вирусному вектору — в таком случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться.Живые ослабленные и инактивированные вакцины — классические технологические платформы, они применяются дольше других. Инактивированный препарат содержит нежизнеспособные вирусы, поэтому для формирования длительного иммунного ответа часто требуются повторные введения. А живые ослабленные вакцины требуют однократного введения, но есть вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200926/vaktsina-1577808661.html
https://ria.ru/20200925/vaktsina-1577784624.html
https://ria.ru/20200924/vaktsina-1577698943.html
Испытайте в Китае вакцину, результат обнародуйте.
25
Так уже же озвучили условия ! 12 000 р. или больше. За надежду, но не за гарантию. И не будет ни когда ни какой гарантии. Кто же подпишется ?!!! Только самоубийца какой нибудь. Ни кто в Мире не знает до сих пор, что такое Ковид. Но уже есть лекарства, прививки, средства !!! О чего ? От того чего ни кто не знает ?! Да они же бабло делают. Деньги. Бооольшие ! И я, зная это. Должен пойти и воткнуть себе за 12 000 р. прививку !!!? Нет уж.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ринат максютов, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В "Векторе" допустили выработку пожизненного иммунитета к COVID-19

15:48 26.09.2020 (обновлено: 17:40 26.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов объяснил, в каком случае у человека может выработаться пожизненный иммунитет к коронавирусу.
"При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия 1".
Он также рассказал о вакцине, которую разрабатывает "Вектор". По словам Максютова, антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации, но достаточный для защиты титр формируется уже после второй прививки. Интервал между ними составляет 21 день.
Максютов отметил, что "Вектор" планирует выпустить в гражданский оборот две вакцины для профилактики коронавируса. Это наиболее перспективные варианты из созданных на основе шести независимых технологических платформ.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Испытания вакцины

На прошлой неделе "Вектор" завершил первую фазу клинических испытаний вакцины. Как заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков, они показали полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета, однако защищает от заражения как минимум на полгода.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у добровольцев вырабатываются необходимые титры антител, температуры или каких-либо других реакций после вакцинации у них не отмечено.
Минздрав уже начал процедуру регистрации вакцины, завершить ее планируется к 15 октября. После этого клинические испытания препарата, который назвали "ЭпиВакКорона", продолжатся: в частности, его протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебоконтролируемые пострегистрационные исследования на выборке в пять тысяч человек разного возраста. Предполагается, что из них три тысячи будут вакцинированы и две тысячи получат плацебо, пояснили в РОспотребнадзоре.
Среди прочего "Вектор" изучает, как вакцина влияет на беременных. Эти испытания продлятся около четырех месяцев и закончатся в середине декабря. Кроме того, центр протестирует вакцину и на детях. Эти исследования будут идти последовательно с понижением возраста, рассказал Максютов.
"То есть сначала это 15-17 лет, потом группа 10-14 лет, шесть-девять лет, от двух до пяти лет, потом от шести до 24 месяцев и последняя группа — уже новорожденные", — пояснил он.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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"Спутник V"

В начале августа российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Препарат получил название "Спутник V". Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.
Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
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Какие бывают вакцины

Вакцины от COVID-19, над которыми работают ученые во всем мире, разрабатываются на пяти разных технологических платформах, у каждой из которых есть достоинства и недостатки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Это субъединичные препараты; вакцины на основе вирусоподобных частиц; РНК и ДНК-вакцины; векторные (реплицирующиеся и нереплицирующиеся); живые ослабленные и инактивированные.
Большая часть вакцин — субъединичные, обладающие "технологической безопасностью", так как ни на одной стадии их производства не используется живой вирус, а сам препарат содержит только вирусные белки. Однако для формирования полноценного иммунитета такие вакцины, как правило, надо вводить несколько раз.
Вакцины на основе вирусоподобных частиц тоже состоят только из вирусных белков и безопасны, но их производство технологически сложно и требует больших финансовых затрат.
Производство ДНК- и РНК-вакцин, напротив, одно из самых простых, но технологии доставки генетического материала в клетки организма все еще недостаточно хорошо разработаны. Пока что ни один препарат на основе нуклеиновых кислот не применяется в клинической практике.
Многие вакцины основаны на применении вирусных векторов. В таком случае в геном вектора, то есть вируса, не вызывающего у человека заболевание, — например гриппа, кори, везикулярного стоматита, аденовируса, осповакцины и т. п., — встраивается ген, кодирующий целевой белок другого вируса. Препятствием к применению таких вакцин может быть наличие у человека антител к вирусному вектору — в таком случае полноценный иммунный ответ может не сформироваться.
Живые ослабленные и инактивированные вакцины — классические технологические платформы, они применяются дольше других. Инактивированный препарат содержит нежизнеспособные вирусы, поэтому для формирования длительного иммунного ответа часто требуются повторные введения. А живые ослабленные вакцины требуют однократного введения, но есть вероятность, что ослабленный вирус может вернуться к изначальному типу и вызвать заболевание при вакцинации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
39821121
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Популярные комментарии
Испытайте в Китае вакцину, результат обнародуйте.
26 сентября, 16:41
Владимир МартВладимир Март
1820005
Так уже же озвучили условия ! 12 000 р. или больше. За надежду, но не за гарантию. И не будет ни когда ни какой гарантии. Кто же подпишется ?!!! Только самоубийца какой нибудь. Ни кто в Мире не знает до сих пор, что такое Ковид. Но уже есть лекарства, прививки, средства !!! О чего ? От того чего ни кто не знает ?! Да они же бабло делают. Деньги. Бооольшие ! И я, зная это. Должен пойти и воткнуть себе за 12 000 р. прививку !!!? Нет уж.
26 сентября, 20:17
Виталий ЛялинВиталий Лялин
1100104
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