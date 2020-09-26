https://ria.ru/20200926/imidzh-1577820093.html

Звезда “Уральских пельменей” поразил фанатов кардинальной сменой имиджа

РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T18:39

2020-09-26T18:39

2020-09-26T18:39

шоу-бизнес

уральские пельмени

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Звезда команды КВН “<a href="http://ria.ru/organization_Uralskie_pelmeni/" target="_blank" data-auto="true">Уральские пельмени</a>” Вячеслав Мясников опубликовал в Instagram свое новое фото, вызвав бурную реакцию подписчиков. Некоторые из них отметили, что не сразу узнали на снимке артиста. На размещенной фотографии Мясников предстал с седой бородой, сидя за столом. “Сижу и жду, когда кто-нибудь посмотрит клип “Медляк” на моем канале в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>”, - написал он. Подписчики поразились неожиданному образу звезды “Уральских пельменей”, сравнив его с <a href="http://ria.ru/person_Per_Rishar/" target="_blank" data-auto="true">Пьером Ришаром</a> и <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Dobronravov/" target="_blank" data-auto="true">Федором Добронравовым</a>.“Я думала, Добронравов”, - удивилась olga_vorontsowa.“Слава, вы такой же обаятельный даже в возрасте! Хороший человек с добрыми глазами!”, - прокомментировала 60svetlana60.“Ого! Ничего себе. Не узнала сразу. Какой импозантный мужчина”, - отметила irina.semenuta.“Вот это перевоплощение. Я даже не узнала, только по глазам - это вы”, - сообщила anastasiay.konov.50.“Талантливый человек талантлив даже в образе Пьера Ришара”, - пошутил uncle_vasia.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, уральские пельмени