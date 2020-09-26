https://ria.ru/20200926/gushr-1577807786.html

Мусульмане собрали десятки тонн урожая для нуждающихся в Татарстане

В Татарстане мусульмане собрали десятки тонн продуктов нового урожая в рамках компании по сбору гушр-садаки - специальной милостыни в пользу обездоленных,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:45

2020-09-26T11:45

2020-09-26T11:45

арский район

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. </strong>В Татарстане мусульмане собрали десятки тонн продуктов нового урожая в рамках компании по сбору гушр-садаки - специальной милостыни в пользу обездоленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики (ДУМ РТ).Гушр-садака – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая."Особую активность проявило население Черемшанского района (20 тонн), Рыбно-Слободского района (16 тонн), Арского района (7 тонн), Алькеевского района (порядка 6,5 тонн) Республики Татарстан и др. Они направили собранные в своих поселениях гушр-садаку в медресе имени "1000-летия принятия Ислама" и медресе “Мухаммадия”, в благотворительный фонд “Закят” в Казани, также в мечети и медресе своего района", - отметили в муфтияте.Официальным днем гушр-садаки, по данным ДУМ РТ, назначено 26 сентября. Однако помощь оказывали и ранее. Так, на днях фонд "Закят" раздал нуждающимся 10 тонн продуктов. Помощь получили 300 семей. "На сегодняшний день в общей сложности нуждающиеся граждане получили 16,5 тонн овощей. В среднем на одну семью приходится 30-35 килограмм разного вида гушра. Выдача – по тем спискам нуждающихся семей, которые были составлены специалистами фонда "Закят". Каждая семья приходит за гушр-садакой в определенное время", - приводит пресс-служба ДУМ РТ слова гендиректора фонда Булата Марданова.

https://ria.ru/20190912/1558617750.html

арский район

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арский район, республика татарстан (татарстан), казань, общество