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Мусульмане собрали десятки тонн урожая для нуждающихся в Татарстане
В Татарстане мусульмане собрали десятки тонн продуктов нового урожая в рамках компании по сбору гушр-садаки - специальной милостыни в пользу обездоленных,... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:45
2020-09-26T11:45
арский район
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. </strong>В Татарстане мусульмане собрали десятки тонн продуктов нового урожая в рамках компании по сбору гушр-садаки - специальной милостыни в пользу обездоленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики (ДУМ РТ).Гушр-садака – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая."Особую активность проявило население Черемшанского района (20 тонн), Рыбно-Слободского района (16 тонн), Арского района (7 тонн), Алькеевского района (порядка 6,5 тонн) Республики Татарстан и др. Они направили собранные в своих поселениях гушр-садаку в медресе&nbsp;имени "1000-летия принятия Ислама" и медресе “Мухаммадия”, в благотворительный&nbsp;фонд&nbsp;“Закят” в Казани, также в мечети и медресе своего района", - отметили в муфтияте.Официальным днем гушр-садаки, по данным ДУМ РТ, назначено 26 сентября. Однако помощь оказывали и ранее. Так, на днях фонд "Закят" раздал нуждающимся 10 тонн продуктов. Помощь получили 300 семей. "На сегодняшний день в общей сложности нуждающиеся граждане получили 16,5 тонн овощей. В среднем на одну семью приходится 30-35 килограмм разного вида гушра. Выдача – по тем спискам нуждающихся семей, которые были составлены специалистами фонда "Закят". Каждая семья приходит за гушр-садакой в определенное время", - приводит пресс-служба ДУМ РТ слова гендиректора фонда Булата Марданова.
https://ria.ru/20190912/1558617750.html
арский район
республика татарстан (татарстан)
казань
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арский район, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Мусульмане собрали десятки тонн урожая для нуждающихся в Татарстане

11:45 26.09.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Татарстане мусульмане собрали десятки тонн продуктов нового урожая в рамках компании по сбору гушр-садаки - специальной милостыни в пользу обездоленных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики (ДУМ РТ).
Гушр-садака – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.
"Особую активность проявило население Черемшанского района (20 тонн), Рыбно-Слободского района (16 тонн), Арского района (7 тонн), Алькеевского района (порядка 6,5 тонн) Республики Татарстан и др. Они направили собранные в своих поселениях гушр-садаку в медресе имени "1000-летия принятия Ислама" и медресе “Мухаммадия”, в благотворительный фонд “Закят” в Казани, также в мечети и медресе своего района", - отметили в муфтияте.
Официальным днем гушр-садаки, по данным ДУМ РТ, назначено 26 сентября. Однако помощь оказывали и ранее. Так, на днях фонд "Закят" раздал нуждающимся 10 тонн продуктов. Помощь получили 300 семей.
"На сегодняшний день в общей сложности нуждающиеся граждане получили 16,5 тонн овощей. В среднем на одну семью приходится 30-35 килограмм разного вида гушра. Выдача – по тем спискам нуждающихся семей, которые были составлены специалистами фонда "Закят". Каждая семья приходит за гушр-садакой в определенное время", - приводит пресс-служба ДУМ РТ слова гендиректора фонда Булата Марданова.
Сбор урожая яблок - РИА Новости, 1920, 12.09.2019
12 сентября 2019, 15:05Религия и мировоззрение
Мусульмане Татарстана возрождают уникальный благотворительный обычай
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Арский районРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
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