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Получится ли у американского газа заменить российский
В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:00
2020-09-26T18:49
северный поток — 2
германия
украина
авторы
мнение - авторы
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В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских поставок <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> будет сильно переплачивать за дорогой американский СПГ". Критики этого тезиса посмеиваются, указывая: посмотрите, тот же американский СПГ продается на европейской газовой бирже по таким же ценам (а сейчас вообще — сверхнизким), как и весь остальной газ.Кто же прав? Жизнь, как всегда, сложнее простых схем: предлагаем разобраться.Для начала напомним, что "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", по большому счету, строится на замену большей части украинского транзита, так как в будущем ждать существенного роста экспорта (по сравнению со "стандартными" 200 миллиардами кубометров, которые мы видели в последние годы) российского газа не приходится. Да и украинский транзит (по крайне мере, пока) позволяет транспортировать намного больше текущих объемов. Поэтому, казалось бы, со стороны баланса спроса и предложения ничего не изменится.Более того: украинский транзит оплачен на четыре года (по 40 миллиардов кубометров в год), а "Северный поток — 2" будет иметь мощность 55 миллиардов. То есть на данном этапе рассуждений гипотетический отказ от достройки "Северного потока — 2" навсегда или на неопределенный срок приведет лишь к очевидным финансовым потерям "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" (ведь крупные суммы на строительство придется просто списать), но не поможет заставить Европу покупать американский СПГ вместо российского газа.Поэтому если исходить из тезиса, что американская сторона, создавая трудности для СП-2, планирует получить новую нишу для собственного СПГ (на объем мощностей "Северного потока — 2", или текущего украинского транзита — то есть около 50 миллиардов кубометров газа), это означает одно: вслед за заблокированным СП-2 должен прекратиться (неважно, по каким причинам: старость трубы, запретительная величина транзитного тарифа или иные обстоятельства) сам украинский транзит. Рассуждаем дальше. Поможет ли это американскому СПГ?Во-первых, в любом случае газ (и СПГ) подорожает, удаление с рынка 50 миллиардов кубометров — это достаточно существенные объемы для мировой торговли. А более высокие биржевые цены неизбежно приведут к повышению рентабельности и в продажах американского СПГ.Во-вторых, главное. Здесь нужно напомнить, что в рамках своего текущего экспорта сжиженного газа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в любом случае получают гарантированную плату за сжижение. От низких глобальных котировок страдают трейдеры. То есть Штатам, по большому счету, нет необходимости как-то стимулировать продажи СПГ с уже построенных заводов.Намного важнее — законтрактовать СПГ с новых проектов. Ведь после того как сейчас импортеры СПГ из США столкнулись с ситуацией, когда они даже не покупают топливо, но выплачивают обязательный сбор за сжижение (а это около половины от конечной цены СПГ), уговорить кого-то законтрактовать на таких условиях новые партии будет сложно. А нереализованных проектов еще много. Здесь бы и пригодился европейский рынок.Из этого, собственно, и вытекает то кажущееся противоречие, о котором мы начали рассуждать в самом начале. Да, сейчас американский СПГ, как и любой другой, действительно продается, в том числе в Европе, по низким ценам. На рынке кризис, а продукцию все равно нужно где-то реализовать, заводы уже построены, а трейдеры законтрактовали покупку на условиях "сжижай-или-плати".С другой стороны, и Европа должна понимать, что дешевый американский газ — это излишки, которые в других обстоятельствах быстро уйдут на азиатские, часто более прибыльные, рынки. Хочется гарантированных поставок — заключайте долгосрочный контракт и платите больше.Насколько же дороже будет американский СПГ по сравнению с прочими поставками?Тут следует отметить, что в настоящее время существует три основных варианта ценообразования на газ (СПГ): (1) спотовая, (2) с нефтяной привязкой и (3) для американского СПГ, основанная на цене газа внутри США плюс плата за сжижение.Считается, что при возврате рынка к норме биржевая цена газа будет около 200 долларов за тысячу кубометров. Примерно такими будут и цены на газ с нефтяной привязкой при нефти 50 долларов за баррель. В любом случае сейчас "Газпром" уже продает большую часть газа в ЕС с привязкой к ценам бирж, поэтому ориентироваться лучше именно на эти котировки, а не на нефтяную привязку.А по какой цене будет отгружаться американский СПГ? Цена его зависит от стоимости газа внутри США (она колеблется, и это — основной фактор неопределенности), стоимости сжижения и цены доставки в Европу. Не вдаваясь в расчетные подробности, можно говорить о диапазоне от 220 до 270 долларов за тысячу кубометров.Иными словами, если изначально, в 2013 году, американский СПГ выглядел дешевле остальных поставок (тогда была дорогая нефть и более дорогой СПГ на спотовом рынке), то в нынешних условиях (подешевевшая нефть, выше конкуренция в СПГ) он оказывается дороже.Еще один вопрос. А почему, собственно, Европа должна покупать именно американский СПГ. Почему не катарский или российский? Тем более что окажется неудивительным, если в ближайшее время часть катарского газа будет продаваться с привязкой к ценам биржевого рынка?Если оставить в стороне аспекты, связанные с особыми отношениям между ЕС и США, то таких причин нет. В общем случае ЕС может замещать возможный дефицит любым газом.Возможно, из-за этого сейчас речь и идет о размене: несколько новых СПГ-терминалов в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> именно под американский СПГ (скажем на 10-20 миллиардов газа, или 20-40 процентов от мощностей СП-2) в обмен на разрешение достройки трубопровода.Подытожим. Первое. Замена российского газа на американский СПГ возможна только при одновременном выполнении двух условий: закрытие проекта СП-2 и прекращение украинского транзита. В этом случае ограничение российского экспорта поддержит цены на всем газовом рынке.Второе. В любом случае американский СПГ будет не в разы, а на 10-30 процентов дороже прочего газа на рынке, а возможно, и по такой же цене — все зависит от внутриамериканских котировок на газ. Но заключая долгосрочные контракты на поставку СПГ из США, Европа берет на себя весь риск, связанный с внутренними ценами на газ в США.В свою очередь, дешевый американский (и весь остальной) СПГ, который мы видим в Европе сейчас, — это следствие избытка газа на рынке: трейдеры его продают, чтобы хоть частично компенсировать убытки по контрактам на закупку американского СПГ. Если же Европа захочет гарантированных поставок из США, то платить придется по формуле ценообразования на американский СПГ, а отказаться уже не получится.И последнее. Навязывая Европе свой СПГ, США в первую очередь думают не о текущих поставках, а о перспективных. Речь идет о новых заводах по сжижению и их обеспечении гарантированными контрактами на поставку СПГ. Строительство заводов занимает около четырех лет, и именно к этому моменту закончится действующий транзитный договор с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/spg-1577316516.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/gaza-net-1577233907.html
https://ria.ru/20200914/gaz-1577189342.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574028756.html
Конечно получится. Будут платить больше “ФАНТИКОВ”...и всё 🤷🏻‍♂️ Я уверен все поняли.... А вот только у России останется воздух.... Звоночек есть уже...COVID-19!!!
67
Если получится, мы тоже в прибыли. Себестоимость продукции в ЕС вырастит. Мы станем более конкурентны на рынках третьих стран. Газпром найдёт своего потребителя.
65
17
германия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Александр Собко
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Александр Собко
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Новости
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северный поток — 2, германия, украина, авторы, мнение - авторы

Получится ли у американского газа заменить российский

08:00 26.09.2020 (обновлено: 18:49 26.09.2020)
82807
© REUTERS / Maxim ShemetovЛоготип проекта "Северный поток - 2" на одной из труб
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Александр Собко
Александр Собко
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В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских поставок Европа будет сильно переплачивать за дорогой американский СПГ". Критики этого тезиса посмеиваются, указывая: посмотрите, тот же американский СПГ продается на европейской газовой бирже по таким же ценам (а сейчас вообще — сверхнизким), как и весь остальной газ.
Кто же прав? Жизнь, как всегда, сложнее простых схем: предлагаем разобраться.
Для начала напомним, что "Северный поток — 2", по большому счету, строится на замену большей части украинского транзита, так как в будущем ждать существенного роста экспорта (по сравнению со "стандартными" 200 миллиардами кубометров, которые мы видели в последние годы) российского газа не приходится. Да и украинский транзит (по крайне мере, пока) позволяет транспортировать намного больше текущих объемов. Поэтому, казалось бы, со стороны баланса спроса и предложения ничего не изменится.
© REUTERS / Hannibal HanschkeРоссийское трубоукладочное судно "Академик Черский", которое может быть использовано для завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", Балтийское море
Российское трубоукладочное судно Академик Черский, которое может быть использовано для завершения строительства газопровода Северный поток - 2 Балтийское море - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Российское трубоукладочное судно "Академик Черский", которое может быть использовано для завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", Балтийское море
Более того: украинский транзит оплачен на четыре года (по 40 миллиардов кубометров в год), а "Северный поток — 2" будет иметь мощность 55 миллиардов. То есть на данном этапе рассуждений гипотетический отказ от достройки "Северного потока — 2" навсегда или на неопределенный срок приведет лишь к очевидным финансовым потерям "Газпрома" (ведь крупные суммы на строительство придется просто списать), но не поможет заставить Европу покупать американский СПГ вместо российского газа.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:56
В обмен на СПГ. Германия добивалась от США сделки по "Северному потоку-2"
Поэтому если исходить из тезиса, что американская сторона, создавая трудности для СП-2, планирует получить новую нишу для собственного СПГ (на объем мощностей "Северного потока — 2", или текущего украинского транзита — то есть около 50 миллиардов кубометров газа), это означает одно: вслед за заблокированным СП-2 должен прекратиться (неважно, по каким причинам: старость трубы, запретительная величина транзитного тарифа или иные обстоятельства) сам украинский транзит.
Рассуждаем дальше. Поможет ли это американскому СПГ?
Во-первых, в любом случае газ (и СПГ) подорожает, удаление с рынка 50 миллиардов кубометров — это достаточно существенные объемы для мировой торговли. А более высокие биржевые цены неизбежно приведут к повышению рентабельности и в продажах американского СПГ.
Во-вторых, главное. Здесь нужно напомнить, что в рамках своего текущего экспорта сжиженного газа США в любом случае получают гарантированную плату за сжижение. От низких глобальных котировок страдают трейдеры. То есть Штатам, по большому счету, нет необходимости как-то стимулировать продажи СПГ с уже построенных заводов.
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 19:58
Это фиаско. СМИ заметили обвал поставок СПГ из США в Европу
Намного важнее — законтрактовать СПГ с новых проектов. Ведь после того как сейчас импортеры СПГ из США столкнулись с ситуацией, когда они даже не покупают топливо, но выплачивают обязательный сбор за сжижение (а это около половины от конечной цены СПГ), уговорить кого-то законтрактовать на таких условиях новые партии будет сложно. А нереализованных проектов еще много. Здесь бы и пригодился европейский рынок.
Из этого, собственно, и вытекает то кажущееся противоречие, о котором мы начали рассуждать в самом начале. Да, сейчас американский СПГ, как и любой другой, действительно продается, в том числе в Европе, по низким ценам. На рынке кризис, а продукцию все равно нужно где-то реализовать, заводы уже построены, а трейдеры законтрактовали покупку на условиях "сжижай-или-плати".
С другой стороны, и Европа должна понимать, что дешевый американский газ — это излишки, которые в других обстоятельствах быстро уйдут на азиатские, часто более прибыльные, рынки. Хочется гарантированных поставок — заключайте долгосрочный контракт и платите больше.
Насколько же дороже будет американский СПГ по сравнению с прочими поставками?
Американский танкер с сжиженным природным газом - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 03:27
Fitch: реверс российского газа мешает Украине закупать СПГ у США
Тут следует отметить, что в настоящее время существует три основных варианта ценообразования на газ (СПГ): (1) спотовая, (2) с нефтяной привязкой и (3) для американского СПГ, основанная на цене газа внутри США плюс плата за сжижение.
Считается, что при возврате рынка к норме биржевая цена газа будет около 200 долларов за тысячу кубометров. Примерно такими будут и цены на газ с нефтяной привязкой при нефти 50 долларов за баррель. В любом случае сейчас "Газпром" уже продает большую часть газа в ЕС с привязкой к ценам бирж, поэтому ориентироваться лучше именно на эти котировки, а не на нефтяную привязку.
А по какой цене будет отгружаться американский СПГ? Цена его зависит от стоимости газа внутри США (она колеблется, и это — основной фактор неопределенности), стоимости сжижения и цены доставки в Европу. Не вдаваясь в расчетные подробности, можно говорить о диапазоне от 220 до 270 долларов за тысячу кубометров.
Иными словами, если изначально, в 2013 году, американский СПГ выглядел дешевле остальных поставок (тогда была дорогая нефть и более дорогой СПГ на спотовом рынке), то в нынешних условиях (подешевевшая нефть, выше конкуренция в СПГ) он оказывается дороже.
Еще один вопрос. А почему, собственно, Европа должна покупать именно американский СПГ. Почему не катарский или российский? Тем более что окажется неудивительным, если в ближайшее время часть катарского газа будет продаваться с привязкой к ценам биржевого рынка?
Если оставить в стороне аспекты, связанные с особыми отношениям между ЕС и США, то таких причин нет. В общем случае ЕС может замещать возможный дефицит любым газом.
Возможно, из-за этого сейчас речь и идет о размене: несколько новых СПГ-терминалов в Германии именно под американский СПГ (скажем на 10-20 миллиардов газа, или 20-40 процентов от мощностей СП-2) в обмен на разрешение достройки трубопровода.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 20:55
Это бесполезно. США признали неэффективность поставок СПГ в Европу
Подытожим.
Первое. Замена российского газа на американский СПГ возможна только при одновременном выполнении двух условий: закрытие проекта СП-2 и прекращение украинского транзита. В этом случае ограничение российского экспорта поддержит цены на всем газовом рынке.
Второе. В любом случае американский СПГ будет не в разы, а на 10-30 процентов дороже прочего газа на рынке, а возможно, и по такой же цене — все зависит от внутриамериканских котировок на газ. Но заключая долгосрочные контракты на поставку СПГ из США, Европа берет на себя весь риск, связанный с внутренними ценами на газ в США.
© AFP 2020 / Bernd WustneckCотрудник компании Allseas на судне Audacia во время прокладки газопровода Nord Stream 2
Cотрудник компании Allseas на судне Audacia во время прокладки газопровода Nord Stream 2 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© AFP 2020 / Bernd Wustneck
Cотрудник компании Allseas на судне Audacia во время прокладки газопровода Nord Stream 2
В свою очередь, дешевый американский (и весь остальной) СПГ, который мы видим в Европе сейчас, — это следствие избытка газа на рынке: трейдеры его продают, чтобы хоть частично компенсировать убытки по контрактам на закупку американского СПГ. Если же Европа захочет гарантированных поставок из США, то платить придется по формуле ценообразования на американский СПГ, а отказаться уже не получится.
И последнее. Навязывая Европе свой СПГ, США в первую очередь думают не о текущих поставках, а о перспективных. Речь идет о новых заводах по сжижению и их обеспечении гарантированными контрактами на поставку СПГ. Строительство заводов занимает около четырех лет, и именно к этому моменту закончится действующий транзитный договор с Украиной.
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Северный поток — 2ГерманияУкраинаАвторыМнение - Авторы
Популярные комментарии
Конечно получится. Будут платить больше “ФАНТИКОВ”...и всё 🤷🏻‍♂️ Я уверен все поняли.... А вот только у России останется воздух.... Звоночек есть уже...COVID-19!!!
26 сентября, 12:34
Aleksandr63sAleksandr63s
10004152
Если получится, мы тоже в прибыли. Себестоимость продукции в ЕС вырастит. Мы станем более конкурентны на рынках третьих стран. Газпром найдёт своего потребителя.
26 сентября, 08:20
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
6121001
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