https://ria.ru/20200926/fotosessiya-1577817201.html

Новая фотосессия солистки Little Big восхитила поклонников

Вокалистка Little Big Софья Таюрская выложила в Instagram кадр из новой фотосессии, которую высоко оценили ее фанаты. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T17:14

2020-09-26T17:14

2020-09-26T17:19

софья таюрская

шоу-бизнес

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Вокалистка Little Big Софья Таюрская выложила в <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/" target="_blank">Instagram</a> кадр из новой фотосессии, которую высоко оценили ее фанаты. На снимке девушка позирует в белом платье с глубоким декольте и пышными рукавами. Образ певицы завершили аксессуары, яркие стрелки и собранные в хвост волосы. Фотография исполнительницы пришлась фолловерам по душе. Также подписчики рассказала девушке, что документы хранятся в архиве учебного заведения в течение 75 лет. Это первый снимок, который выложила Таюрская, после того, как <a href="https://ria.ru/20200920/tayurskaya-1577511866.html" target="_blank">пожаловалась на критику</a> ее внешности в социальных сетях. "Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке. Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут: "Жирная, иди худей", другие: "Зачем так похудела, раньше было лучше", — поделилась она в своем микроблоге.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, шоу-бизнес, в мире