Новая фотосессия солистки Little Big восхитила поклонников
17:14 26.09.2020 (обновлено: 17:19 26.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вокалистка Little Big Софья Таюрская выложила в Instagram кадр из новой фотосессии, которую высоко оценили ее фанаты.
На снимке девушка позирует в белом платье с глубоким декольте и пышными рукавами. Образ певицы завершили аксессуары, яркие стрелки и собранные в хвост волосы.
“Недавно вспомнила, что не забрала свои документы из университета, интересно сколько они могут там лежать? Или может мой школьный аттестат уже выбросили?” - задалась вопросом Таюрская.
Фотография исполнительницы пришлась фолловерам по душе.
“Какая ты молодец! Восхищаюсь тобой!”, “Сонечка, ты очаровательная!”, “Соня на высоте”, “Красавица”, “Какая же ты красивая, я не могу!”, “Богиня”, - написали они.
Также подписчики рассказала девушке, что документы хранятся в архиве учебного заведения в течение 75 лет.
Это первый снимок, который выложила Таюрская, после того, как пожаловалась на критику ее внешности в социальных сетях. "Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке. Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут: "Жирная, иди худей", другие: "Зачем так похудела, раньше было лучше", — поделилась она в своем микроблоге.