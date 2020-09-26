Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/fotosessiya-1577817201.html
Новая фотосессия солистки Little Big восхитила поклонников
Вокалистка Little Big Софья Таюрская выложила в Instagram кадр из новой фотосессии, которую высоко оценили ее фанаты. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:14
2020-09-26T17:19
софья таюрская
шоу-бизнес
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567688480_0:0:3264:1836_1400x0_80_0_0_1270f44ca09d9b0ad242e03ceb129e09.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Вокалистка Little Big Софья Таюрская выложила в <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/" target="_blank">Instagram</a> кадр из новой фотосессии, которую высоко оценили ее фанаты. На снимке девушка позирует в белом платье с глубоким декольте и пышными рукавами. Образ певицы завершили аксессуары, яркие стрелки и собранные в хвост волосы. Фотография исполнительницы пришлась фолловерам по душе. Также подписчики рассказала девушке, что документы хранятся в архиве учебного заведения в течение 75 лет. Это первый снимок, который выложила Таюрская, после того, как <a href="https://ria.ru/20200920/tayurskaya-1577511866.html" target="_blank">пожаловалась на критику</a> ее внешности в социальных сетях. "Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке. Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут: "Жирная, иди худей", другие: "Зачем так похудела, раньше было лучше", — поделилась она в своем микроблоге.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567688480_13:0:2744:2048_1400x0_80_0_0_c47ed9816002fe416d38a9c4e75531ca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софья таюрская, шоу-бизнес, в мире

Новая фотосессия солистки Little Big восхитила поклонников

17:14 26.09.2020 (обновлено: 17:19 26.09.2020)
30953
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вокалистка Little Big Софья Таюрская выложила в Instagram кадр из новой фотосессии, которую высоко оценили ее фанаты.
На снимке девушка позирует в белом платье с глубоким декольте и пышными рукавами. Образ певицы завершили аксессуары, яркие стрелки и собранные в хвост волосы.
“Недавно вспомнила, что не забрала свои документы из университета, интересно сколько они могут там лежать? Или может мой школьный аттестат уже выбросили?” - задалась вопросом Таюрская.
Фотография исполнительницы пришлась фолловерам по душе.
“Какая ты молодец! Восхищаюсь тобой!”, “Сонечка, ты очаровательная!”, “Соня на высоте”, “Красавица”, “Какая же ты красивая, я не могу!”, “Богиня”, - написали они.
Также подписчики рассказала девушке, что документы хранятся в архиве учебного заведения в течение 75 лет.
Это первый снимок, который выложила Таюрская, после того, как пожаловалась на критику ее внешности в социальных сетях. "Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке. Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут: "Жирная, иди худей", другие: "Зачем так похудела, раньше было лучше", — поделилась она в своем микроблоге.
2786527
Обсудить0
Софья ТаюрскаяШоу-бизнесВ мире
Рекомендуем
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
София Конкина
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве
В Подмосковье усилят контроль соблюдения масочного режима и соцдистанции
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Екатерина Кищук
"Просто богиня": экс-солистка "Серебра" снялась обнаженной
Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017
СМИ: во Франции застрелен выходец из Чечни
Американская модель и актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала, как ее сестры выглядели до пластических операций
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
Лидер незарегистрированной партии Другая Россия Эдуард Лимонов
В России создали партию "Другая Россия Э.В. Лимонова"
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
"Сбер" ответил на обвинения в плагиате логотипа
КПП бизнесмена, взимавшего плату за проезд по дороге от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района
Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд
Анфиса Чехова
"Не изнуряю себя диетами": Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния