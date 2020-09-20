https://ria.ru/20200920/tayurskaya-1577511866.html

Солистка Little Big ответила критикам ее внешности

Солистка группы Little Big Софья Таюрская призвала подписчиков в Instagram воздержаться от критики ее внешности и обсуждения личной жизни. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:46

2020-09-20T15:46

2020-09-20T17:17

софья таюрская

little big

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Солистка группы Little Big <a href="http://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/" target="_blank" data-auto="true">Софья Таюрская</a> призвала подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/?hl=en" target="_blank">Instagram</a> воздержаться от критики ее внешности и обсуждения личной жизни."Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке. Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут: "Жирная, иди худей", другие: "Зачем так похудела, раньше было лучше", — поделилась она.Певица подчеркнула, что она совершенно обычный человек, у которого есть своя семья, друзья, проблемы и радости. Таюрская при этом отметила, что всегда рада делиться с поклонниками творчеством, поддерживать с ними общение и отвечать на вопросы.

https://ria.ru/20200920/littlebig-1577503768.html

Boris Когда будет старенькая, тогда и она будет прятать свои телеса. А пока на эти телеса приятно посмотреть. Пусть показывает. Соня - красавица. 59

Homa Brut2020 Меньше надо телеса свои на всеобщее обозрение и обсуждение выкладывать. Этим же она сама себя подставляет, а потом удивляется. А что это так люди недовольны? Удивляет меня это не понимание своей и людской психологии. 47

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софья таюрская, little big