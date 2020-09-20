https://ria.ru/20200920/tayurskaya-1577511866.html
Солистка Little Big ответила критикам ее внешности
Солистка группы Little Big Софья Таюрская призвала подписчиков в Instagram воздержаться от критики ее внешности и обсуждения личной жизни. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:46
2020-09-20T15:46
2020-09-20T17:17
софья таюрская
little big
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567686207_0:189:2968:1859_1400x0_80_0_0_183900cc8cc17c7fd5cd6a8674fbd38f.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Солистка группы Little Big <a href="http://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/" target="_blank" data-auto="true">Софья Таюрская</a> призвала подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/?hl=en" target="_blank">Instagram</a> воздержаться от критики ее внешности и обсуждения личной жизни."Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке. Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут: "Жирная, иди худей", другие: "Зачем так похудела, раньше было лучше", — поделилась она.Певица подчеркнула, что она совершенно обычный человек, у которого есть своя семья, друзья, проблемы и радости. Таюрская при этом отметила, что всегда рада делиться с поклонниками творчеством, поддерживать с ними общение и отвечать на вопросы.
https://ria.ru/20200920/littlebig-1577503768.html
Boris
Когда будет старенькая, тогда и она будет прятать свои телеса. А пока на эти телеса приятно посмотреть. Пусть показывает. Соня - красавица.
59
Homa Brut2020
Меньше надо телеса свои на всеобщее обозрение и обсуждение выкладывать. Этим же она сама себя подставляет, а потом удивляется. А что это так люди недовольны? Удивляет меня это не понимание своей и людской психологии.
47
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567686207_119:0:2850:2048_1400x0_80_0_0_aa58b8fdaca6c363f0dfe82809942244.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софья таюрская, little big
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Солистка группы Little Big Софья Таюрская
призвала подписчиков в Instagram
воздержаться от критики ее внешности и обсуждения личной жизни.
"Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке. Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут: "Жирная, иди худей", другие: "Зачем так похудела, раньше было лучше", — поделилась она.
Певица подчеркнула, что она совершенно обычный человек, у которого есть своя семья, друзья, проблемы и радости. Таюрская при этом отметила, что всегда рада делиться с поклонниками творчеством, поддерживать с ними общение и отвечать на вопросы.