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https://ria.ru/20200920/tayurskaya-1577511866.html
Солистка Little Big ответила критикам ее внешности
Солистка группы Little Big Софья Таюрская призвала подписчиков в Instagram воздержаться от критики ее внешности и обсуждения личной жизни. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:46
2020-09-20T17:17
софья таюрская
little big
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Солистка группы Little Big <a href="http://ria.ru/person_sofya-tayurskaya/" target="_blank" data-auto="true">Софья Таюрская</a> призвала подписчиков в <a href="https://www.instagram.com/sonyatayurskaya/?hl=en" target="_blank">Instagram</a> воздержаться от критики ее внешности и обсуждения личной жизни."Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке. Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут: "Жирная, иди худей", другие: "Зачем так похудела, раньше было лучше", — поделилась она.Певица подчеркнула, что она совершенно обычный человек, у которого есть своя семья, друзья, проблемы и радости. Таюрская при этом отметила, что всегда рада делиться с поклонниками творчеством, поддерживать с ними общение и отвечать на вопросы.
https://ria.ru/20200920/littlebig-1577503768.html
Когда будет старенькая, тогда и она будет прятать свои телеса. А пока на эти телеса приятно посмотреть. Пусть показывает. Соня - красавица.
59
Меньше надо телеса свои на всеобщее обозрение и обсуждение выкладывать. Этим же она сама себя подставляет, а потом удивляется. А что это так люди недовольны? Удивляет меня это не понимание своей и людской психологии.
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РИА Новости
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софья таюрская, little big

Солистка Little Big ответила критикам ее внешности

15:46 20.09.2020 (обновлено: 17:17 20.09.2020)
17448
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская призвала подписчиков в Instagram воздержаться от критики ее внешности и обсуждения личной жизни.
"Читая комментарии, я иногда пребываю в адском шоке. Кому-то ну очень оказалась противна моя родинка и человек мне настоятельно рекомендовал удалить ее с лица, ведь это так мерзко. Одни пишут: "Жирная, иди худей", другие: "Зачем так похудела, раньше было лучше", — поделилась она.
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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Певица подчеркнула, что она совершенно обычный человек, у которого есть своя семья, друзья, проблемы и радости. Таюрская при этом отметила, что всегда рада делиться с поклонниками творчеством, поддерживать с ними общение и отвечать на вопросы.
4664167428
Обсудить16
Софья ТаюрскаяLittle Big
Популярные комментарии
Когда будет старенькая, тогда и она будет прятать свои телеса. А пока на эти телеса приятно посмотреть. Пусть показывает. Соня - красавица.
20 сентября, 17:12
BBoris
5140004
Меньше надо телеса свои на всеобщее обозрение и обсуждение выкладывать. Этим же она сама себя подставляет, а потом удивляется. А что это так люди недовольны? Удивляет меня это не понимание своей и людской психологии.
20 сентября, 16:27
HBHoma Brut2020
10320131
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