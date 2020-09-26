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https://ria.ru/20200926/ferrari-1577817928.html
Столкновение Ferrari с маршруткой в Москве попало на видео
Появились кадры столкновения Ferrari с маршруткой возле торгового центра "Щука" в Москве. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:34
2020-09-26T18:03
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Появились кадры столкновения Ferrari с маршруткой возле торгового центра "Щука" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.На записи можно заметить, что суперкар заносит на повороте, после чего он врезается в микроавтобус.По информации столичного департамента автотранспорта, в аварии пострадали две женщины 60-65 лет.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных службах, за рулем Ferrrari находился гендиректор музыкального интернет-портала "Зайцев.нет" Евгений Трухин.
Не наигрался в гоночки... мажор.
89
Права купили, ездить не купили.
72
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры аварии с участием Ferrari в Москве
Две женщины пострадали в аварии с участием Ferrari, врезавшейся в маршрутку на Щукинской в Москве.
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видео, москва, происшествия
Столкновение Ferrari с маршруткой в Москве попало на видео
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Появились кадры столкновения Ferrari с маршруткой возле торгового центра "Щука" в Москве.
2020-09-26T17:34
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Столкновение Ferrari с маршруткой в Москве попало на видео

17:34 26.09.2020 (обновлено: 18:03 26.09.2020)
19562
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Появились кадры столкновения Ferrari с маршруткой возле торгового центра "Щука" в Москве.
На записи можно заметить, что суперкар заносит на повороте, после чего он врезается в микроавтобус.
По информации столичного департамента автотранспорта, в аварии пострадали две женщины 60-65 лет.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных службах, за рулем Ferrrari находился гендиректор музыкального интернет-портала "Зайцев.нет" Евгений Трухин.
2549917294105
Обсудить30
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не наигрался в гоночки... мажор.
26 сентября, 17:35
Kas ir VisumāKas ir Visumā
8700200
Права купили, ездить не купили.
26 сентября, 17:49
РПРоман Пнр
6730200
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