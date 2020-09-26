https://ria.ru/20200926/ferrari-1577817928.html

Столкновение Ferrari с маршруткой в Москве попало на видео

Появились кадры столкновения Ferrari с маршруткой возле торгового центра "Щука" в Москве. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T17:34

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москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Появились кадры столкновения Ferrari с маршруткой возле торгового центра "Щука" в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.На записи можно заметить, что суперкар заносит на повороте, после чего он врезается в микроавтобус.По информации столичного департамента автотранспорта, в аварии пострадали две женщины 60-65 лет.Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных службах, за рулем Ferrrari находился гендиректор музыкального интернет-портала "Зайцев.нет" Евгений Трухин.

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Роман Пнр Права купили, ездить не купили. 72

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры аварии с участием Ferrari в Москве Две женщины пострадали в аварии с участием Ferrari, врезавшейся в маршрутку на Щукинской в Москве. 2020-09-26T17:34 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, москва, происшествия