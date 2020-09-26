В Саранске два человека погибли в ДТП, пытаясь уйти от погони полиции
3098
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Двое мужчин погибли в Саранске при попытке уйти на своем автомобиле от полицейской погони, сообщает МВД Мордовии.
ДТП произошло в субботу в 03:40 на улице Победы.
"По предварительным данным, несущий службу экипаж ГИБДД заметил Opel Vectra, который двигался на высокой скорости с выключенными фарами. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При выполнении поворота он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде световой опоры", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 19-летний водитель и 33-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один 10-летний пассажир госпитализирован.
"В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.
На сайте МВД Мордовии опубликовано видео погони. Сотрудник полиции неоднократно призывает водителя, пытающегося уйти от погони, остановиться, однако тот резко увеличивает скорость, машину заносит, и она врезается в столб. Последние звуки на опубликованном видео – крик полицейского по рации "Срочно скорую, МЧС сюда!"
Вчера, 10:11В Ингушетии при ДТП погибли два человека