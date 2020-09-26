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В Саранске два человека погибли в ДТП, пытаясь уйти от погони полиции
Двое мужчин погибли в Саранске при попытке уйти на своем автомобиле от полицейской погони, сообщает МВД Мордовии. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T19:16
2020-09-26T19:16
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саранск
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости.</strong> Двое мужчин погибли в <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранске</a> при попытке уйти на своем автомобиле от полицейской погони, сообщает МВД Мордовии.ДТП произошло в субботу в 03:40 на улице Победы.В результате ДТП 19-летний водитель и 33-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один 10-летний пассажир госпитализирован.На сайте МВД Мордовии опубликовано видео погони. Сотрудник полиции неоднократно призывает водителя, пытающегося уйти от погони, остановиться, однако тот резко увеличивает скорость, машину заносит, и она врезается в столб. Последние звуки на опубликованном видео – крик полицейского по рации "Срочно скорую, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сюда!"
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саранск, происшествия

В Саранске два человека погибли в ДТП, пытаясь уйти от погони полиции

19:16 26.09.2020
3098
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Двое мужчин погибли в Саранске при попытке уйти на своем автомобиле от полицейской погони, сообщает МВД Мордовии.
ДТП произошло в субботу в 03:40 на улице Победы.

"По предварительным данным, несущий службу экипаж ГИБДД заметил Opel Vectra, который двигался на высокой скорости с выключенными фарами. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При выполнении поворота он не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде световой опоры", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 19-летний водитель и 33-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один 10-летний пассажир госпитализирован.

"В настоящее время по данному факту назначен ряд экспертиз, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении.

На сайте МВД Мордовии опубликовано видео погони. Сотрудник полиции неоднократно призывает водителя, пытающегося уйти от погони, остановиться, однако тот резко увеличивает скорость, машину заносит, и она врезается в столб. Последние звуки на опубликованном видео – крик полицейского по рации "Срочно скорую, МЧС сюда!"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 10:11
В Ингушетии при ДТП погибли два человека
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаранскПроисшествия
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