https://ria.ru/20200926/dtp-1577821100.html

В Саранске два человека погибли в ДТП, пытаясь уйти от погони полиции

Двое мужчин погибли в Саранске при попытке уйти на своем автомобиле от полицейской погони, сообщает МВД Мордовии. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T19:16

2020-09-26T19:16

2020-09-26T19:16

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саранск

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости.</strong> Двое мужчин погибли в <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранске</a> при попытке уйти на своем автомобиле от полицейской погони, сообщает МВД Мордовии.ДТП произошло в субботу в 03:40 на улице Победы.В результате ДТП 19-летний водитель и 33-летний пассажир иномарки от полученных травм скончались до приезда врачей, ещё один 10-летний пассажир госпитализирован.На сайте МВД Мордовии опубликовано видео погони. Сотрудник полиции неоднократно призывает водителя, пытающегося уйти от погони, остановиться, однако тот резко увеличивает скорость, машину заносит, и она врезается в столб. Последние звуки на опубликованном видео – крик полицейского по рации "Срочно скорую, <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сюда!"

https://ria.ru/20200926/dtp-1577804651.html

россия

саранск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саранск, происшествия