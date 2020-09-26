https://ria.ru/20200926/dtp-1577815069.html

В Приморье ребенок погиб при наезде грузовика на группу детей

Одна девочка погибла, еще одна пострадала при наезде грузовика на группу детей в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T16:01

2020-09-26T16:01

2020-09-26T16:21

россия

умвд рф

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569899087_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1d9f92c59a9463896504f8362bdeaa2a.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Одна девочка погибла, еще одна пострадала при наезде грузовика на группу детей в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморье</a>, сообщает краевое <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">УМВД РФ</a>.По предварительной информации, грузовой автомобиль марки Volvo двигался со стороны города Фокино в направлении поселка Павловск. Группа из пяти детей и двух взрослых, возвращаясь с пляжа, пыталась перейти проезжую часть.По данным полиции, 48-летний водитель грузовика был трезв, у него есть путевая документация, отметки медика, механика и диспетчера.По факту ДТП проводится проверка.В соцсетях распространяется запись с видеорегистратора грузовика. На ней видно, как водитель большегруза едет по двухполосной дороге, догоняет Honda CRV, которая неожиданно останавливается, и, пытаясь ее объехать, выезжает на полосу встречного движения, куда выбегают дети.

https://ria.ru/20200926/dtp-1577814132.html

россия

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, умвд рф, приморский край, происшествия