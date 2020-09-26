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В Приморье ребенок погиб при наезде грузовика на группу детей
Одна девочка погибла, еще одна пострадала при наезде грузовика на группу детей в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:01
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россия
умвд рф
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Одна девочка погибла, еще одна пострадала при наезде грузовика на группу детей в <a href="https://ria.ru/location_Primorskijj_krajj" target="_blank">Приморье</a>, сообщает краевое <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">УМВД РФ</a>.По предварительной информации, грузовой автомобиль марки Volvo двигался со стороны города Фокино в направлении поселка Павловск. Группа из пяти детей и двух взрослых, возвращаясь с пляжа, пыталась перейти проезжую часть.По данным полиции, 48-летний водитель грузовика был трезв, у него есть путевая документация, отметки медика, механика и диспетчера.По факту ДТП проводится проверка.В соцсетях распространяется запись с видеорегистратора грузовика. На ней видно, как водитель большегруза едет по двухполосной дороге, догоняет Honda CRV, которая неожиданно останавливается, и, пытаясь ее объехать, выезжает на полосу встречного движения, куда выбегают дети.
https://ria.ru/20200926/dtp-1577814132.html
россия
приморский край
РИА Новости
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россия, умвд рф, приморский край, происшествия

В Приморье ребенок погиб при наезде грузовика на группу детей

16:01 26.09.2020 (обновлено: 16:21 26.09.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 сен – РИА Новости. Одна девочка погибла, еще одна пострадала при наезде грузовика на группу детей в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.
По предварительной информации, грузовой автомобиль марки Volvo двигался со стороны города Фокино в направлении поселка Павловск. Группа из пяти детей и двух взрослых, возвращаясь с пляжа, пыталась перейти проезжую часть.

"Увидев пешеходов, водитель Honda CRV остановился, пропуская группу людей. По соседней полосе ехал грузовой автомобиль. Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. Водитель Volvo пытался избежать наезда, но не смог. Две девочки восьми и девяти лет в результате получили травмы. Одна из них скончалась на месте происшествия, вторая госпитализирована в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 48-летний водитель грузовика был трезв, у него есть путевая документация, отметки медика, механика и диспетчера.
По факту ДТП проводится проверка.
В соцсетях распространяется запись с видеорегистратора грузовика. На ней видно, как водитель большегруза едет по двухполосной дороге, догоняет Honda CRV, которая неожиданно останавливается, и, пытаясь ее объехать, выезжает на полосу встречного движения, куда выбегают дети.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 15:33
В Рязанской области двое детей погибли в ДТП
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