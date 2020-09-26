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В Рязанской области двое детей погибли в ДТП
Четыре человека, включая двоих детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области, еще три человека получили травмы, сообщило УМВД по РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:33
2020-09-26T17:44
рязанская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости.</strong> Четыре человека, включая двоих детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a>, еще три человека получили травмы, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло примерно в 14:10 в Рязанском районе на автодороге Рязань - Захарово у села Секиотово. Столкнулись автомобили <a href="http://ria.ru/product_Kia_Rio/" target="_blank" data-auto="true">Kia Rio</a> и <a href="http://ria.ru/product_Chevrolet_Aveo/" target="_blank" data-auto="true">Chevrolet Aveo</a>.Представитель УМВД уточнил РИА Новости, что погибли двое детей – девочки. В числе пострадавших также есть ребенок."В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", - информирует ведомство.
https://ria.ru/20200801/1575246307.html
рязанская область
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рязанская область, происшествия

В Рязанской области двое детей погибли в ДТП

15:33 26.09.2020 (обновлено: 17:44 26.09.2020)
7910
© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Четыре человека, включая двоих детей, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области, еще три человека получили травмы, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло примерно в 14:10 в Рязанском районе на автодороге Рязань - Захарово у села Секиотово. Столкнулись автомобили Kia Rio и Chevrolet Aveo.
"В результате происшествия погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, находившихся в салоне Chevrolet, водитель и пассажир Kia Rio. Травмы получили еще три человека", - говорится в сообщении.
Представитель УМВД уточнил РИА Новости, что погибли двое детей – девочки. В числе пострадавших также есть ребенок.
"В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", - информирует ведомство.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 05:33
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