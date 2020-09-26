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В Ингушетии при ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:11
2020-09-26T10:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
малгобекский район
малгобек
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" в <a href="http://ria.ru/location_Malgobekskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Малгобекском районе</a> Ингушетии, сообщает региональное ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу <a href="http://ria.ru/location_Malgobek/" target="_blank" data-auto="true">Малгобека</a>, два человека скончались в приемном отделении.
малгобекский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), малгобекский район, малгобек, происшествия

В Ингушетии при ДТП погибли два человека

10:11 26.09.2020
350
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"Вечером в пятницу на автодороге Малгобек-Назрань произошло столкновение автомобилей "ВАЗ-21110" и "ВАЗ-21114". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Малгобека, два человека скончались в приемном отделении.
110010
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Малгобекский районМалгобекПроисшествия
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