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В Ингушетии при ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:11
2020-09-26T10:11
2020-09-26T10:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
малгобекский район
малгобек
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" в <a href="http://ria.ru/location_Malgobekskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Малгобекском районе</a> Ингушетии, сообщает региональное ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу <a href="http://ria.ru/location_Malgobek/" target="_blank" data-auto="true">Малгобека</a>, два человека скончались в приемном отделении.
малгобекский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), малгобекский район, малгобек, происшествия