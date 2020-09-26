https://ria.ru/20200926/dtp-1577804651.html

В Ингушетии при ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:11

2020-09-26T10:11

2020-09-26T10:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

малгобекский район

малгобек

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 26 сен – РИА Новости.</strong> Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей "ВАЗ" в <a href="http://ria.ru/location_Malgobekskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Малгобекском районе</a> Ингушетии, сообщает региональное ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Уточняется, что пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу <a href="http://ria.ru/location_Malgobek/" target="_blank" data-auto="true">Малгобека</a>, два человека скончались в приемном отделении.

малгобекский район

малгобек

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), малгобекский район, малгобек, происшествия