https://ria.ru/20200926/douglas-1577791659.html

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили друг друга с днем рождения

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс обменялись в инстаграме трогательными поздравлениями с днем рождения, который они отмечают в один день. РИА Новости, 26.09.2020

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кэтрин зета-джонс

майкл дуглас

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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости</strong>. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс обменялись в инстаграме трогательными поздравлениями с днем рождения, который они отмечают в один день.Супруги, которые женаты уже более 20 лет, родились 25 сентября с разницей в 25 лет. Майклу Дугласу исполнилось 76, а его жене – 51.Актер выложил в инстаграме серию совместных фотографий, пошутив: "Спорим, ты рада, что этот год закончен".Катрин Зета-Джонс разместила в своем аккаунте фотографии людей, которые отмечают день рождения в этот день.<strong>Уил Смит, Heather Locklear</strong>"Я очень рада родиться в один день с этими талантливыми людьми, как Уилл Смит, Хизер Локлир, мой любимый незабываемый друг Кристофер Рив и прежде всего, конечно, с отцом моих детей и моим мужем Майклом", — прокомментировала она.У пары двое детей Дилан (20 лет) и Кэрис (ей 17).

https://ria.ru/20190925/1559121910.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кэтрин зета-джонс, майкл дуглас