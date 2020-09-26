https://ria.ru/20200926/douglas-1577791659.html
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили друг друга с днем рождения
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс обменялись в инстаграме трогательными поздравлениями с днем рождения, который они отмечают в один день. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T00:19
2020-09-26T00:19
2020-09-26T00:22
культура
кино и сериалы
новости культуры
кэтрин зета-джонс
майкл дуглас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104689/59/1046895906_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_f26dd4b61250c560cff8e92ba9d153b5.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости</strong>. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс обменялись в инстаграме трогательными поздравлениями с днем рождения, который они отмечают в один день.Супруги, которые женаты уже более 20 лет, родились 25 сентября с разницей в 25 лет. Майклу Дугласу исполнилось 76, а его жене – 51.Актер выложил в инстаграме серию совместных фотографий, пошутив: "Спорим, ты рада, что этот год закончен".Катрин Зета-Джонс разместила в своем аккаунте фотографии людей, которые отмечают день рождения в этот день.<strong>Уил Смит, Heather Locklear</strong>"Я очень рада родиться в один день с этими талантливыми людьми, как Уилл Смит, Хизер Локлир, мой любимый незабываемый друг Кристофер Рив и прежде всего, конечно, с отцом моих детей и моим мужем Майклом", — прокомментировала она.У пары двое детей Дилан (20 лет) и Кэрис (ей 17).
https://ria.ru/20190925/1559121910.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/104689/59/1046895906_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_2bc578b384365f6dd3436da66d504b2c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, кэтрин зета-джонс, майкл дуглас
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс обменялись в инстаграме трогательными поздравлениями с днем рождения, который они отмечают в один день.
Супруги, которые женаты уже более 20 лет, родились 25 сентября с разницей в 25 лет. Майклу Дугласу исполнилось 76, а его жене – 51.
Актер выложил в инстаграме серию совместных фотографий, пошутив: "Спорим, ты рада, что этот год закончен".
Катрин Зета-Джонс разместила в своем аккаунте фотографии людей, которые отмечают день рождения в этот день.
Уил Смит, Heather Locklear
"Я очень рада родиться в один день с этими талантливыми людьми, как Уилл Смит, Хизер Локлир, мой любимый незабываемый друг Кристофер Рив и прежде всего, конечно, с отцом моих детей и моим мужем Майклом", — прокомментировала она.
У пары двое детей Дилан (20 лет) и Кэрис (ей 17).