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Культура
https://ria.ru/20200926/douglas-1577791659.html
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили друг друга с днем рождения
Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс обменялись в инстаграме трогательными поздравлениями с днем рождения, который они отмечают в один день. РИА Новости, 26.09.2020
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культура
кино и сериалы
новости культуры
кэтрин зета-джонс
майкл дуглас
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости</strong>. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс обменялись в инстаграме трогательными поздравлениями с днем рождения, который они отмечают в один день.Супруги, которые женаты уже более 20 лет, родились 25 сентября с разницей в 25 лет. Майклу Дугласу исполнилось 76, а его жене – 51.Актер выложил в инстаграме серию совместных фотографий, пошутив: "Спорим, ты рада, что этот год закончен".Катрин Зета-Джонс разместила в своем аккаунте фотографии людей, которые отмечают день рождения в этот день.<strong>Уил Смит, Heather Locklear</strong>"Я очень рада родиться в один день с этими талантливыми людьми, как Уилл Смит, Хизер Локлир, мой любимый незабываемый друг Кристофер Рив и прежде всего, конечно, с отцом моих детей и моим мужем Майклом", — прокомментировала она.У пары двое детей Дилан (20 лет) и Кэрис (ей 17).
https://ria.ru/20190925/1559121910.html
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кино и сериалы, новости культуры, кэтрин зета-джонс, майкл дуглас

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс поздравили друг друга с днем рождения

00:19 26.09.2020 (обновлено: 00:22 26.09.2020)
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© AP Photo / Invision/John ShearerАмериканский киноактер и продюсер и британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. 2013 год
Американский киноактер и продюсер и британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. 2013 год - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AP Photo / Invision/John Shearer
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс обменялись в инстаграме трогательными поздравлениями с днем рождения, который они отмечают в один день.
Супруги, которые женаты уже более 20 лет, родились 25 сентября с разницей в 25 лет. Майклу Дугласу исполнилось 76, а его жене – 51.
Актер выложил в инстаграме серию совместных фотографий, пошутив: "Спорим, ты рада, что этот год закончен".
Катрин Зета-Джонс разместила в своем аккаунте фотографии людей, которые отмечают день рождения в этот день.
Уил Смит, Heather Locklear
"Я очень рада родиться в один день с этими талантливыми людьми, как Уилл Смит, Хизер Локлир, мой любимый незабываемый друг Кристофер Рив и прежде всего, конечно, с отцом моих детей и моим мужем Майклом", — прокомментировала она.
У пары двое детей Дилан (20 лет) и Кэрис (ей 17).
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас. 2011 год - РИА Новости, 1920, 25.09.2019
25 сентября 2019, 17:36Культура
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас мечтают сыграть супругов в "Войне Роузов"
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