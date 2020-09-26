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https://ria.ru/20200926/dogovor-1577823677.html
Швеция призвала Россию и США продлить ДСНВ
Швеция призывает Россию и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а Китай присоединиться к обсуждению последующих... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T20:45
2020-09-26T21:00
россия
стефан лёвен
договор снв-3
швеция
сша
в мире
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<strong>ООН, 26 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> призывает Россию и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> присоединиться к обсуждению последующих договоренностей в этой сфере, заявил на неделе высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> шведский премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Ljoven/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Лёвен</a>."Мы призываем США и Россию договориться о продлении <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a> и призываем Китай присоединиться к дискуссиям о последующих договоренностях", - сказал Лёвен в видеообращении, которое показали в зале Генассамблеи.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
Как же утомили эти европейские лицемеры и лжецы
15
Не надо ничего продлевать с Путиным, пусть он этими ракетами утыкается как СССР ...
15
14
россия
швеция
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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россия, стефан лёвен, договор снв-3, швеция, сша, в мире

Швеция призвала Россию и США продлить ДСНВ

20:45 26.09.2020 (обновлено: 21:00 26.09.2020)
1072
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Швеции Стефан Левен на пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Премьер-министр Швеции Стефан Левен на пленарном заседании V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Швеция призывает Россию и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а Китай присоединиться к обсуждению последующих договоренностей в этой сфере, заявил на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН шведский премьер-министр Стефан Лёвен.
"Мы призываем США и Россию договориться о продлении СНВ-3 и призываем Китай присоединиться к дискуссиям о последующих договоренностях", - сказал Лёвен в видеообращении, которое показали в зале Генассамблеи.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 12:00
Василий Небензя: Россия найдет способы защиты, если СНВ-3 не продлят
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 08:00
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
74110114
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РоссияСтефан ЛёвенДоговор СНВ-3ШвецияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как же утомили эти европейские лицемеры и лжецы
26 сентября, 20:49
mmorpheus.storer
1400100
Не надо ничего продлевать с Путиным, пусть он этими ракетами утыкается как СССР ...
26 сентября, 20:57
ВТВасилий Теркин
1001310
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