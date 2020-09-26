https://ria.ru/20200926/dogovor-1577823677.html

Швеция призвала Россию и США продлить ДСНВ

Швеция призывает Россию и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а Китай присоединиться к обсуждению последующих... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T20:45

2020-09-26T20:45

2020-09-26T21:00

россия

стефан лёвен

договор снв-3

швеция

сша

в мире

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<strong>ООН, 26 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> призывает Россию и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> присоединиться к обсуждению последующих договоренностей в этой сфере, заявил на неделе высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> шведский премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Ljoven/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Лёвен</a>."Мы призываем США и Россию договориться о продлении <a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">СНВ-3</a> и призываем Китай присоединиться к дискуссиям о последующих договоренностях", - сказал Лёвен в видеообращении, которое показали в зале Генассамблеи.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США говорит, что нужно включить КНР в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. Кроме того, США предлагают расширить договор на ряд новых классов вооружений.Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20200921/snv-1577533622.html

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

morpheus.storer Как же утомили эти европейские лицемеры и лжецы 15

Василий Теркин Не надо ничего продлевать с Путиным, пусть он этими ракетами утыкается как СССР ... 15

14

россия

швеция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стефан лёвен, договор снв-3, швеция, сша, в мире