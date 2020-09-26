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МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году
Минэкономразвития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:34
2020-09-26T16:34
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskogo_ra" target="_blank">Минэкономразвития</a> ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макроэкономическом прогнозе МЭР.По итогам 2019 года добыча угля в РФ составила 439,2 миллиона тонн. Более половины добычи обеспечено Кузнецким угольным бассейном.Минэкономразвития ожидает, что в 2021 году падение добычи замедлится до 1,1%, в 2022 году – до 0,3%, а в 2023 году снижение будет нулевым."В среднесрочном периоде ожидается сохранение мировых тенденций по сокращению объемов потребления угля и переориентации на потребление наиболее калорийных марок углей", - отмечается в прогнозе.
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году

16:34 26.09.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота компании "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе Новосибирской области
Работа компании Сибирский Антрацит в Искитимском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макроэкономическом прогнозе МЭР.

"Ожидаемый объем добычи в 2020 году оценивается на уровне 395 миллионов тонн (-10,5%). Снижение производства связано с низкими мировыми ценами на уголь и продолжением тенденции по сокращению объемов закупок рядом ключевых потребителей на европейском рынке", - говорится в документе.

По итогам 2019 года добыча угля в РФ составила 439,2 миллиона тонн. Более половины добычи обеспечено Кузнецким угольным бассейном.
Минэкономразвития ожидает, что в 2021 году падение добычи замедлится до 1,1%, в 2022 году – до 0,3%, а в 2023 году снижение будет нулевым.
"В среднесрочном периоде ожидается сохранение мировых тенденций по сокращению объемов потребления угля и переориентации на потребление наиболее калорийных марок углей", - отмечается в прогнозе.
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