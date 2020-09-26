https://ria.ru/20200926/dobycha-1577816137.html

МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году

Минэкономразвития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T16:34

2020-09-26T16:34

2020-09-26T16:34

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehkonomicheskogo_ra" target="_blank">Минэкономразвития</a> ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макроэкономическом прогнозе МЭР.По итогам 2019 года добыча угля в РФ составила 439,2 миллиона тонн. Более половины добычи обеспечено Кузнецким угольным бассейном.Минэкономразвития ожидает, что в 2021 году падение добычи замедлится до 1,1%, в 2022 году – до 0,3%, а в 2023 году снижение будет нулевым."В среднесрочном периоде ожидается сохранение мировых тенденций по сокращению объемов потребления угля и переориентации на потребление наиболее калорийных марок углей", - отмечается в прогнозе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200409/1569801338.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика