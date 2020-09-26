https://ria.ru/20200926/dieta-1577799497.html
Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
Польза обезжиренных продуктов – это миф. Они могут даже навредить, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе на... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T02:00
2020-09-26T02:00
2020-09-26T02:01
арина скоромная
здоровье
диета
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Польза обезжиренных продуктов – это миф. Они могут даже навредить, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200926/produkty-1577778012.html" target="_blank">радио Sputnik</a> диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе на телеканале "Пятница" Арина Скоромная.Некоторые люди, когда хотят похудеть, начинают питаться только теми продуктами, на которых написано "<a href="https://ria.ru/tag_dieta/" target="_blank">диетический</a>" или "для похудения", в крайнем случае, "обезжиренный".Но этот вариант может не принести никакой пользы. Более того, питание обезжиренными продуктами может и навредить, объяснила в интервью радио Sputnik диетолог Арина Скоромная."Обезжиренные продукты вредны тем, что жиры необходимы человеку, и если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ", – отметила Арина Скоромная.Еще один "здоровый" продукт, польза которого сильно преувеличена – свежевыжатые соки. Выбирая готовые диетические продукты, нужно внимательно читать состав и обращать внимание на репутацию производителя."Польза фитнес-батончиков зависит от того, какая фирма. Есть очень хорошие, качественные и полезные. Надо смотреть на состав и на бренд. Продукты, которые изготавливаются в промышленных масштабах и продаются в супермаркетах, не очень хороши. Даже если они продаются в отделе диетического питания, в составе фитнес-хлопьев и батончиков для похудения может быть сахар", – добавила Арина Скоромная.
https://ria.ru/20200924/pokhudenie-1577667442.html
https://ria.ru/20200923/vegetarianstvo-1577599384.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арина скоромная, здоровье, диета, общество
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Польза обезжиренных продуктов – это миф. Они могут даже навредить, рассказала в интервью радио Sputnik
диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе на телеканале "Пятница" Арина Скоромная.
Некоторые люди, когда хотят похудеть, начинают питаться только теми продуктами, на которых написано "диетический
" или "для похудения", в крайнем случае, "обезжиренный".
Но этот вариант может не принести никакой пользы. Более того, питание обезжиренными продуктами может и навредить, объяснила в интервью радио Sputnik диетолог Арина Скоромная.
"Обезжиренные продукты вредны тем, что жиры необходимы человеку, и если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ", – отметила Арина Скоромная.
Еще один "здоровый" продукт, польза которого сильно преувеличена – свежевыжатые соки.
"Фруктовые соки не полезны, особенно с утра. Никакой пользы традиция пить свежевыжатый сок с утра не несет: очень сильно скачет сахар в крови от таких вещей", – предупредила слушателей радио Sputnik Арина Скоромная.
Выбирая готовые диетические продукты, нужно внимательно читать состав и обращать внимание на репутацию производителя.
"Польза фитнес-батончиков зависит от того, какая фирма. Есть очень хорошие, качественные и полезные. Надо смотреть на состав и на бренд. Продукты, которые изготавливаются в промышленных масштабах и продаются в супермаркетах, не очень хороши. Даже если они продаются в отделе диетического питания, в составе фитнес-хлопьев и батончиков для похудения может быть сахар", – добавила Арина Скоромная.