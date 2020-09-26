https://ria.ru/20200926/debaty-1577823128.html
Байден рассказал об ожиданиях от дебатов с Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидает личных выпадов от президента Дональда Трампа на их первых теледебатах 29 сентября. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T20:28
2020-09-26T20:28
2020-09-26T20:28
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> ожидает личных выпадов от президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на их первых теледебатах 29 сентября."Я подозреваю, что он будет нападать напрямую и преимущественно в личном ключе. Это единственное, что он знает, как надо делать... Он не умеет дебатировать, он не настолько умен. Он не знает так много фактов, он мало что знает о международной политике, он мало что знает о внутренней политике. Он мало знает о деталях", - сказал Байден в субботу в эфире телеканала <a href="https://www.msnbc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MSNBC</a>.Сам Байден признался, что собирается говорить о том, почему считает Трампа неудачным президентом, а также о своей программе исправления ситуации.Ранее Трамп допустил, что его соперник-демократ Джо Байден может неплохо показать себя на дебатах. Он пояснил это богатым политическим опытом соперника, во много раз превышающем его собственный.Первые теледебаты пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем - назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/1577722233.html
https://ria.ru/20200919/tramp-1577470682.html
Николай Ефимов
итак товарищи мы наконец то дожили до того момента когда сразу два кандидата от кремля будут биться за пост президента в сша! вы должны гордиться этим
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире