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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200926/debaty-1577823128.html
Байден рассказал об ожиданиях от дебатов с Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидает личных выпадов от президента Дональда Трампа на их первых теледебатах 29 сентября. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T20:28
2020-09-26T20:28
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> ожидает личных выпадов от президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на их первых теледебатах 29 сентября."Я подозреваю, что он будет нападать напрямую и преимущественно в личном ключе. Это единственное, что он знает, как надо делать... Он не умеет дебатировать, он не настолько умен. Он не знает так много фактов, он мало что знает о международной политике, он мало что знает о внутренней политике. Он мало знает о деталях", - сказал Байден в субботу в эфире телеканала <a href="https://www.msnbc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MSNBC</a>.Сам Байден признался, что собирается говорить о том, почему считает Трампа неудачным президентом, а также о своей программе исправления ситуации.Ранее Трамп допустил, что его соперник-демократ Джо Байден может неплохо показать себя на дебатах. Он пояснил это богатым политическим опытом соперника, во много раз превышающем его собственный.Первые теледебаты пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем - назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/1577722233.html
https://ria.ru/20200919/tramp-1577470682.html
итак товарищи мы наконец то дожили до того момента когда сразу два кандидата от кремля будут биться за пост президента в сша! вы должны гордиться этим
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден рассказал об ожиданиях от дебатов с Трампом

20:28 26.09.2020
1600
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден рассказывает свой план безопасного открытия школ в условиях пандемии коронавируса во время выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр, США
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден рассказывает свой план безопасного открытия школ в условиях пандемии коронавируса во время выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ожидает личных выпадов от президента Дональда Трампа на их первых теледебатах 29 сентября.
"Я подозреваю, что он будет нападать напрямую и преимущественно в личном ключе. Это единственное, что он знает, как надо делать... Он не умеет дебатировать, он не настолько умен. Он не знает так много фактов, он мало что знает о международной политике, он мало что знает о внутренней политике. Он мало знает о деталях", - сказал Байден в субботу в эфире телеканала MSNBC.
С ослами жить - упрямым быть. Трамп лишил Байдена дара речи - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 17:26Акценты
С ослами жить – упрямым быть. Трамп лишил Байдена дара речиТрамп сейчас не был таким категоричным, как в июне. Тогда он конкретно заявил, что может не признать свое поражение. Байден тогда в ответ пригрозил ему военными, а сейчас даже он не нашел, что возразить.
Сам Байден признался, что собирается говорить о том, почему считает Трампа неудачным президентом, а также о своей программе исправления ситуации.
Ранее Трамп допустил, что его соперник-демократ Джо Байден может неплохо показать себя на дебатах. Он пояснил это богатым политическим опытом соперника, во много раз превышающем его собственный.
Первые теледебаты пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, уделив каждой 15 минут. В числе тем - назначение судьи в Верховный суд, беспорядки в американских городах, борьба с коронавирусом, безопасность выборов, экономика.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 00:54
"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
4262104
Обсудить12
Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
итак товарищи мы наконец то дожили до того момента когда сразу два кандидата от кремля будут биться за пост президента в сша! вы должны гордиться этим
26 сентября, 20:30
НЕНиколай Ефимов
380101
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