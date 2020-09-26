https://ria.ru/20200926/daniya-1577755901.html

В Дании планируют запретить продажу алкоголя после восьми вечера

Мэрия Копенгагена может ввести ограничения на продажу алкоголя, чтобы сделать городские парки и другие "зеленые" общественные пространства более спокойными в... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:00

2020-09-26T13:00

2020-09-26T13:00

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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. </strong>Мэрия Копенгагена может ввести ограничения на продажу алкоголя, чтобы сделать городские парки и другие "зеленые" общественные пространства более спокойными в ночное время, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-kopengagene-mogut-zapretit-prodazhu-alkogolya-posle-8-vechera-i-shumnye-vecherinki-v-parkah" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".С августа в столице Дании действует запрет на ночные посиделки в парках, которые зачастую устраивают туристы. Это было сделано по просьбам местных жителей, которые жаловались на шум. Природоохранные организации отмечали, что из-за таких тусовок страдали животные, оставался мусор.Несмотря на запрет, количество вечеринок уменьшилось незначительно – полицейские не могут постоянно патрулировать все многочисленные зеленые зоны города.Теперь мэрия собирается решить проблему более радикально – запретив продажу алкоголя как минимум вблизи парков и садов с восьми вечера до шести утра. По мнению городских властей, эта мера если и не исключит поздние гуляния на природе, то, по крайней мере, сделает их менее шумными. Вместе с этим власти могут повысить штрафы за громкую музыку после 23 часов.Окончательное решение будет принято в конце сентября.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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