Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200926/daniya-1577755901.html
В Дании планируют запретить продажу алкоголя после восьми вечера
Мэрия Копенгагена может ввести ограничения на продажу алкоголя, чтобы сделать городские парки и другие "зеленые" общественные пространства более спокойными в... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:00
2020-09-26T13:00
туризм
туризм
новости - туризм
дания
копенгаген
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_0:167:3050:1883_1400x0_80_0_0_367fa868814399ce53a416414ff87aab.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. </strong>Мэрия Копенгагена может ввести ограничения на продажу алкоголя, чтобы сделать городские парки и другие "зеленые" общественные пространства более спокойными в ночное время, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-kopengagene-mogut-zapretit-prodazhu-alkogolya-posle-8-vechera-i-shumnye-vecherinki-v-parkah" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".С августа в столице Дании действует запрет на ночные посиделки в парках, которые зачастую устраивают туристы. Это было сделано по просьбам местных жителей, которые жаловались на шум. Природоохранные организации отмечали, что из-за таких тусовок страдали животные, оставался мусор.Несмотря на запрет, количество вечеринок уменьшилось незначительно – полицейские не могут постоянно патрулировать все многочисленные зеленые зоны города.Теперь мэрия собирается решить проблему более радикально – запретив продажу алкоголя как минимум вблизи парков и садов с восьми вечера до шести утра. По мнению городских властей, эта мера если и не исключит поздние гуляния на природе, то, по крайней мере, сделает их менее шумными. Вместе с этим власти могут повысить штрафы за громкую музыку после 23 часов.Окончательное решение будет принято в конце сентября.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
дания
копенгаген
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_5c6008b2f0365323bb764415a322413f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, дания, копенгаген

В Дании планируют запретить продажу алкоголя после восьми вечера

13:00 26.09.2020
327
© РИА Новости / Сергей СубботинЦентр города Копенгаген
Центр города Копенгаген - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Сергей Субботин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Мэрия Копенгагена может ввести ограничения на продажу алкоголя, чтобы сделать городские парки и другие "зеленые" общественные пространства более спокойными в ночное время, сообщает "ЕвроПульс".
С августа в столице Дании действует запрет на ночные посиделки в парках, которые зачастую устраивают туристы. Это было сделано по просьбам местных жителей, которые жаловались на шум. Природоохранные организации отмечали, что из-за таких тусовок страдали животные, оставался мусор.
Несмотря на запрет, количество вечеринок уменьшилось незначительно – полицейские не могут постоянно патрулировать все многочисленные зеленые зоны города.
Теперь мэрия собирается решить проблему более радикально – запретив продажу алкоголя как минимум вблизи парков и садов с восьми вечера до шести утра. По мнению городских властей, эта мера если и не исключит поздние гуляния на природе, то, по крайней мере, сделает их менее шумными. Вместе с этим власти могут повысить штрафы за громкую музыку после 23 часов.
Окончательное решение будет принято в конце сентября.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00Туризм
Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
772022
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДанияКопенгаген
Рекомендуем
Панорама города Якутска
Госсобрание Якутии VI созыва за два года приняло 667 нормативных актов
Анна Попова принимает участие в заседании глав служб государств - членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
Попова рассказала, когда люди вновь смогут здороваться за руку
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
Стало известно, как вакцинация влияет на переболевших COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-26
Испытания ракетного комплекса Авангард
Борисов рассказал, почему "Авангард" обесценивает систему ПРО США
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
В "Векторе" рассказали, как исследуют вакцину от коронавируса на детях
КПП бизнесмена, взимавшего плату за проезд по дороге от города Усть-Илимск Иркутской области до села Ванавара Эвенкийского района
Россиянин арендовал дорогу и пытался брать плату за проезд
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Названа сумма компенсации семьям погибших при крушении Ан-26 на Украине
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Найдены тела всех погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Гинцбург рассказал об исследованиях вакцины от коронавируса на детях
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Стало известно о состоянии единственного выжившего при крушении Ан-26
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
"Вектор" рассказал о формировании пожизненного иммунитета к коронавирусу
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Минске несколько человек задержали за участие в акции протеста
Сотрудники ООО НПФ Исследовательский центр на базе одной из лабораторий НПО Вектор
В "Векторе" рассказали об исследованиях вакцины от COVID-19 на беременных
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Женщина потеряла память и считает себя Джулией Робертс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния