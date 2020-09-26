https://ria.ru/20200926/chekhova-1577815989.html
"Не изнуряю себя диетами": Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения
Телеведущая Анфиса Чехова в интервью для YouTube-канала “Ходят слухи” рассказала, как ей удалось похудеть. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:28
2020-09-26T16:28
2020-09-26T16:29
культура
шоу-бизнес
анфиса чехова
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Anfisa_CHekhova/" target="_blank" data-auto="true">Анфиса Чехова</a> в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=I0qemhhYJT0">интервью</a> для YouTube-канала “Ходят слухи” рассказала, как ей удалось похудеть. Как сообщила звезда, у нее получилось скинуть вес, придерживаясь четырех основных правил. По ее словам, успех похудения зависит от занятий спортом, правильного питания, понимания своего тела и здоровья. "Психология — это еще одна ножка стула. Наш тип тела зависит от психотипа, который складывается годами. С этим надо работать. Помимо этого, нужно следить за здоровьем. Многие совершенно не думают о том, что происходит внутри, больше заботясь о внешнем виде. Эндокринология, гинекология, гормоны, паразитология, неправильная работа ЖКТ, опущение органов... Это очень большая работа, а люди ищут легких путей", - отметила телеведущая.Она добавила, что пришла в согласие со своим телом и перестала изнурять себя диетами, поэтому процесс похудения стал проходить плавно и легко. Ранее звезде удалось избавиться от 25 килограммов лишнего веса.
https://ria.ru/20200926/chekhova-1577801421.html
https://ria.ru/20200424/1570207703.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анфиса чехова
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Телеведущая Анфиса Чехова
в интервью
для YouTube-канала “Ходят слухи” рассказала, как ей удалось похудеть.
Как сообщила звезда, у нее получилось скинуть вес, придерживаясь четырех основных правил.
"Стул под названием "похудение" держится на четырех ножках. На трех ножках можно сидеть, но с трудом, на двух — с огромным трудом, на одной не усидишь вообще", - сказала Чехова.
По ее словам, успех похудения зависит от занятий спортом, правильного питания, понимания своего тела и здоровья.
"Психология — это еще одна ножка стула. Наш тип тела зависит от психотипа, который складывается годами. С этим надо работать. Помимо этого, нужно следить за здоровьем. Многие совершенно не думают о том, что происходит внутри, больше заботясь о внешнем виде. Эндокринология, гинекология, гормоны, паразитология, неправильная работа ЖКТ, опущение органов... Это очень большая работа, а люди ищут легких путей", - отметила телеведущая.
Она добавила, что пришла в согласие со своим телом и перестала изнурять себя диетами, поэтому процесс похудения стал проходить плавно и легко.
Ранее звезде удалось избавиться от 25 килограммов лишнего веса.