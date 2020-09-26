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Анфиса Чехова снялась обнаженной в джакузи
Телеведущая Анфиса Чехова выложила в Instagram пикантное фото из ванной комнаты. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T05:44
2020-09-26T05:44
шоу-бизнес
анфиса чехова
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Anfisa_CHekhova/" target="_blank" data-auto="true">Анфиса Чехова</a> выложила в <a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> пикантное фото из ванной комнаты.На снимке звезда сидит на краю джакузи спиной к камере. В руке она держит бокал вина, также видно, что на актрисе нет бюстгальтера.Кроме того, Чехова пожаловалась, что Instagram начал удалять ее "полуголые фото". "А я так хотела порадовать 35% моей мужской аудитории", — переживает она.
https://ria.ru/20200919/volochkova-1577479665.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
шоу-бизнес, анфиса чехова

Анфиса Чехова снялась обнаженной в джакузи

05:44 26.09.2020
28396
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНеделя моды в Москве "Сделано в России". День пятый
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Телеведущая Анфиса Чехова выложила в Instagram пикантное фото из ванной комнаты.
На снимке звезда сидит на краю джакузи спиной к камере. В руке она держит бокал вина, также видно, что на актрисе нет бюстгальтера.
Кроме того, Чехова пожаловалась, что Instagram начал удалять ее "полуголые фото".
"А я так хотела порадовать 35% моей мужской аудитории", — переживает она.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 13:10
Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане
14444852
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Шоу-бизнесАнфиса Чехова
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