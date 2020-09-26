https://ria.ru/20200926/chekhova-1577801421.html
Анфиса Чехова снялась обнаженной в джакузи
Телеведущая Анфиса Чехова выложила в Instagram пикантное фото из ванной комнаты. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T05:44
2020-09-26T05:44
2020-09-26T05:44
шоу-бизнес
анфиса чехова
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Anfisa_CHekhova/" target="_blank" data-auto="true">Анфиса Чехова</a> выложила в <a href="https://www.instagram.com/achekhova/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> пикантное фото из ванной комнаты.На снимке звезда сидит на краю джакузи спиной к камере. В руке она держит бокал вина, также видно, что на актрисе нет бюстгальтера.Кроме того, Чехова пожаловалась, что Instagram начал удалять ее "полуголые фото". "А я так хотела порадовать 35% моей мужской аудитории", — переживает она.
https://ria.ru/20200919/volochkova-1577479665.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анфиса чехова