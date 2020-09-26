https://ria.ru/20200926/chechnya-1577815275.html

СМИ: во Франции застрелен выходец из Чечни

Представитель общины выходцев из Чечни скончался во французском городе Эврё в Нормандии, после того как в него в ходе ссоры выстрелил неизвестный, сообщает... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T16:05

2020-09-26T16:05

2020-09-26T16:05

нормандия

франция

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150006/66/1500066670_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d73f50daed564607126b25a0bdeedcd0.jpg

<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Представитель общины выходцев из Чечни скончался во французском городе Эврё в <a href="http://ria.ru/location_Normandija_Francija/" target="_blank" data-auto="true">Нормандии</a>, после того как в него в ходе ссоры выстрелил неизвестный, сообщает местное издание <a href="https://www.ladepeche.fr/" target="_blank">Dépêche </a>со ссылкой на источник в судебных органах.Инцидент произошел в пятницу примерно в 18:00 в баре Xpress. По данным издания, там произошла ссора между представителями чеченской и африканской общин. В ходе потасовки один из участников ссоры достал оружие и выстрелил в выходца из Чечни, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Причина ссоры неизвестна, проводится расследование.В июне в другом французском городе Дижоне произошли беспорядки с участием выходцев из Чечни. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения, ряд людей были задержаны. В сентябре правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.

https://ria.ru/20200926/napadenie-1577804748.html

Андрей Лаптев Негр поступил глупо - кровников нажил. Не жилец, факт 34

Ольга Занкова выходцы - значит уже ихние... французы - пусть и расстраиваются там. Нам-то эта новость чем так важна? 13

10

нормандия

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нормандия, франция, происшествия