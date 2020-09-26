Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/chechnya-1577815275.html
СМИ: во Франции застрелен выходец из Чечни
Представитель общины выходцев из Чечни скончался во французском городе Эврё в Нормандии, после того как в него в ходе ссоры выстрелил неизвестный, сообщает... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T16:05
2020-09-26T16:05
нормандия
франция
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150006/66/1500066670_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d73f50daed564607126b25a0bdeedcd0.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Представитель общины выходцев из Чечни скончался во французском городе Эврё в <a href="http://ria.ru/location_Normandija_Francija/" target="_blank" data-auto="true">Нормандии</a>, после того как в него в ходе ссоры выстрелил неизвестный, сообщает местное издание <a href="https://www.ladepeche.fr/" target="_blank">Dépêche </a>со ссылкой на источник в судебных органах.Инцидент произошел в пятницу примерно в 18:00 в баре Xpress. По данным издания, там произошла ссора между представителями чеченской и африканской общин. В ходе потасовки один из участников ссоры достал оружие и выстрелил в выходца из Чечни, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Причина ссоры неизвестна, проводится расследование.В июне в другом французском городе Дижоне произошли беспорядки с участием выходцев из Чечни. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения, ряд людей были задержаны. В сентябре правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.
https://ria.ru/20200926/napadenie-1577804748.html
Негр поступил глупо - кровников нажил. Не жилец, факт
34
выходцы - значит уже ихние... французы - пусть и расстраиваются там. Нам-то эта новость чем так важна?
13
10
нормандия
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150006/66/1500066670_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0070b6f72f30f27297e571623c7fe565.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нормандия, франция, происшествия

СМИ: во Франции застрелен выходец из Чечни

16:05 26.09.2020
12331
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017
Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Представитель общины выходцев из Чечни скончался во французском городе Эврё в Нормандии, после того как в него в ходе ссоры выстрелил неизвестный, сообщает местное издание Dépêche со ссылкой на источник в судебных органах.
Инцидент произошел в пятницу примерно в 18:00 в баре Xpress. По данным издания, там произошла ссора между представителями чеченской и африканской общин. В ходе потасовки один из участников ссоры достал оружие и выстрелил в выходца из Чечни, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Причина ссоры неизвестна, проводится расследование.
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 10:14
СМИ: задержан новый подозреваемый в нападении у здания Charlie Hebdo
В июне в другом французском городе Дижоне произошли беспорядки с участием выходцев из Чечни. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения, ряд людей были задержаны. В сентябре правоохранительные органы Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.
842054315
Обсудить10
НормандияФранцияПроисшествия
Популярные комментарии
Негр поступил глупо - кровников нажил. Не жилец, факт
26 сентября, 17:12
Андрей ЛаптевАндрей Лаптев
952013
выходцы - значит уже ихние... французы - пусть и расстраиваются там. Нам-то эта новость чем так важна?
26 сентября, 16:11
О Ольга Занкова
1111000
Рекомендуем
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о жалобах сына на самолет
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Марина Удгодская
Односельчанин "пропавшей" уборщицы Удгодской рассказал, где она
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СМИ: на автомойке в Сочи прогремел мощный взрыв
Задержания на акции у Комаровского рынка в Минске
В Минске начались задержания протестующих на акции у Комаровского рынка
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Статью главы дипломатии Евросоюза об Украине отредактировали
Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве
В Подмосковье усилят контроль соблюдения масочного режима и соцдистанции
Панель пассажирского лифта
Стало известно о состоянии студентки, застрявшей в лифте в университете
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие
Испытания ракетного комплекса Авангард
Борисов рассказал, почему "Авангард" обесценивает систему ПРО США
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев оценил слова Байдена о последствиях за вмешательство в выборы США
Автомобиль Следственного комитета РФ
Хинштейн попросит СК проверить данные о ДТП с "воркутинским Ефремовым"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния