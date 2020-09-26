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Старый чайник с чердака продали за полмиллиона долларов
Найденный британцем на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за 495 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer, пишет портал РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T18:15
2020-09-26T18:15
великобритания
лондон
китай
азия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Найденный британцем на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за 495 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer, пишет портал <a href="https://www.upi.com/" target="_blank">UPI.</a>По словам бывшего владельца, предмет достался ему от деда, который привез его в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> из <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> во время Второй мировой войны. Он признался, что хотел продать реликвию в античную лавку, но потом решил проконсультироваться с экспертом.Стартовая стоимость лота составляла около 50 тысяч долларов, но из-за того, что восемь человек постоянно повышали цену, в итоге его продали почти в десять раз дороже.Покупателем стал анонимный участник аукциона из <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>.
https://ria.ru/20200907/miro-1576783955.html
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великобритания
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великобритания, лондон, китай, азия, в мире

Старый чайник с чердака продали за полмиллиона долларов

18:15 26.09.2020
10946
© Hansons Auctioneers/InstagramКитайский чайник периода правления императора Цяньлуна
Китайский чайник периода правления императора Цяньлуна - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Hansons Auctioneers/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Найденный британцем на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за 495 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer, пишет портал UPI.
По словам бывшего владельца, предмет достался ему от деда, который привез его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны. Он признался, что хотел продать реликвию в античную лавку, но потом решил проконсультироваться с экспертом.
Испанская полиция обнаружила пропавшую картину Жоана Миро - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 04:15Культура
Полиция Испании нашла пропавшую картину Жоана Миро на аукционе в Лондоне
Стартовая стоимость лота составляла около 50 тысяч долларов, но из-за того, что восемь человек постоянно повышали цену, в итоге его продали почти в десять раз дороже.
Покупателем стал анонимный участник аукциона из Лондона.
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ВеликобританияЛондонКитайАзияВ мире
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