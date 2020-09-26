https://ria.ru/20200926/chaynik-1577819226.html

Старый чайник с чердака продали за полмиллиона долларов

Найденный британцем на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за 495 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer, пишет портал РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T18:15

2020-09-26T18:15

2020-09-26T18:15

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китай

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Найденный британцем на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за 495 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer, пишет портал <a href="https://www.upi.com/" target="_blank">UPI.</a>По словам бывшего владельца, предмет достался ему от деда, который привез его в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> из <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a> во время Второй мировой войны. Он признался, что хотел продать реликвию в античную лавку, но потом решил проконсультироваться с экспертом.Стартовая стоимость лота составляла около 50 тысяч долларов, но из-за того, что восемь человек постоянно повышали цену, в итоге его продали почти в десять раз дороже.Покупателем стал анонимный участник аукциона из <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>.

https://ria.ru/20200907/miro-1576783955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, лондон, китай, азия, в мире