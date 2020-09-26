Россия и Казахстан реконструируют старт на Байконуре под ракету "Союз-5"
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10"
"На прошедших в режиме видеоконференции переговорах главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдата Мусина стороны установили срок завершения подготовки контракта между совместным предприятием "Байтерек" и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - 16 октября", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
Отмечается, что с этой даты ЦЭНКИ совместно с казахстанскими строителями приступает к реконструкции стартового комплекса ракеты "Зенит" на Байконуре для обеспечения лётных испытаний ракеты "Союз-5".
Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", вместо производимого на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
В первом пуске ракета "Союз-5" должна полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.