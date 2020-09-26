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Россия и Казахстан реконструируют старт на Байконуре под ракету "Союз-5"
Россия и Казахстан начнут на Байконуре реконструкцию стартового комплекса украинской ракеты-носителя "Зенит" под новую российскую ракету "Союз-5" в середине... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:29
2020-09-26T15:29
рд-171мв
ркц "прогресс"
цэнки
космос - риа наука
союз
роскосмос
байконур (город)
казахстан
украина
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a> начнут на <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконуре</a> реконструкцию стартового комплекса украинской ракеты-носителя "Зенит" под новую российскую ракету "Союз-5" в середине октября, сообщил "Роскосмос".Отмечается, что с этой даты <a href="http://ria.ru/organization_CEHNKI/" target="_blank" data-auto="true">ЦЭНКИ</a> совместно с казахстанскими строителями приступает к реконструкции стартового комплекса ракеты "Зенит" на Байконуре для обеспечения лётных испытаний ракеты "Союз-5".Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель <a href="http://ria.ru/product_rd-171mv/" target="_blank" data-auto="true">РД-171МВ</a> – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", вместо производимого на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". Изготавливать ракету будет <a href="http://ria.ru/organization_RKC_Progress/" target="_blank" data-auto="true">РКЦ "Прогресс"</a>.В первом пуске ракета "Союз-5" должна полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.
https://ria.ru/20200424/1570493533.html
https://ria.ru/20200328/1569271764.html
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байконур (город)
казахстан
украина
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рд-171мв, ркц "прогресс", цэнки, космос - риа наука, союз, роскосмос, байконур (город), казахстан, украина

Россия и Казахстан реконструируют старт на Байконуре под ракету "Союз-5"

15:29 26.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10"
Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия и Казахстан начнут на Байконуре реконструкцию стартового комплекса украинской ракеты-носителя "Зенит" под новую российскую ракету "Союз-5" в середине октября, сообщил "Роскосмос".
"На прошедших в режиме видеоконференции переговорах главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдата Мусина стороны установили срок завершения подготовки контракта между совместным предприятием "Байтерек" и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - 16 октября", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 24.04.2020
24 апреля, 03:10РИА Наука
В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты "Союз-5"
Отмечается, что с этой даты ЦЭНКИ совместно с казахстанскими строителями приступает к реконструкции стартового комплекса ракеты "Зенит" на Байконуре для обеспечения лётных испытаний ракеты "Союз-5".
Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", вместо производимого на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".
В первом пуске ракета "Союз-5" должна полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.
Сборочный цех РКЦ Прогресс - РИА Новости, 1920, 28.03.2020
28 марта, 04:34Хочу стать космонавтом
В "Роскосмосе" будут выпускать не более одной ракеты "Союз-5" в год
27200011
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РД-171МВРКЦ "Прогресс"ЦЭНКИКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосБайконур (город)КазахстанУкраина
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