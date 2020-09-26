https://ria.ru/20200926/baykonur-1577813914.html

Россия и Казахстан реконструируют старт на Байконуре под ракету "Союз-5"

Россия и Казахстан начнут на Байконуре реконструкцию стартового комплекса украинской ракеты-носителя "Зенит" под новую российскую ракету "Союз-5" в середине... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T15:29

2020-09-26T15:29

2020-09-26T15:29

рд-171мв

ркц "прогресс"

цэнки

космос - риа наука

союз

роскосмос

байконур (город)

казахстан

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572254230_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_4a5131b880493cad68676e4e09968b50.jpg

<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a> начнут на <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконуре</a> реконструкцию стартового комплекса украинской ракеты-носителя "Зенит" под новую российскую ракету "Союз-5" в середине октября, сообщил "Роскосмос".Отмечается, что с этой даты <a href="http://ria.ru/organization_CEHNKI/" target="_blank" data-auto="true">ЦЭНКИ</a> совместно с казахстанскими строителями приступает к реконструкции стартового комплекса ракеты "Зенит" на Байконуре для обеспечения лётных испытаний ракеты "Союз-5".Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель <a href="http://ria.ru/product_rd-171mv/" target="_blank" data-auto="true">РД-171МВ</a> – модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", вместо производимого на Украине двигателя РД-120 для "Зенита".В июле 2018 года "Роскосмос" заключил государственный контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик ракеты "Союз-5") на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание ракеты "Союз-5". В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить четыре пуска "Союза-5". Изготавливать ракету будет <a href="http://ria.ru/organization_RKC_Progress/" target="_blank" data-auto="true">РКЦ "Прогресс"</a>.В первом пуске ракета "Союз-5" должна полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.

https://ria.ru/20200424/1570493533.html

https://ria.ru/20200328/1569271764.html

7

байконур (город)

казахстан

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рд-171мв, ркц "прогресс", цэнки, космос - риа наука, союз, роскосмос, байконур (город), казахстан, украина