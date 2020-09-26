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Уровень воды в Байкале стабилизировался
Федеральное агентство водных ресурсов не планирует увеличивать сброс воды на Иркутской ГЭС, так как уровень воды в Байкале стабилизировался, сообщил... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T21:02
2020-09-26T21:02
республика бурятия
дмитрий кириллов
байкал
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
иркутск
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости.</strong> Федеральное агентство водных ресурсов не планирует увеличивать сброс воды на Иркутской ГЭС, так как уровень воды в <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкале</a> стабилизировался, сообщил руководитель Росводресурсов <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kirillov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кириллов</a> в субботу.Минприроды <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija" target="_blank">Бурятии </a>в пятницу сообщало, что вода в Байкале прибывает примерно на сантиметр в день, уже видны негативные последствия. В правительстве региона со ссылкой на директора Байкальского института природопользования Ендона Гармаева сообщили, что это грозит отразиться на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки <a href="http://ria.ru/location_Selenga/" target="_blank" data-auto="true">Селенга</a>, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод."На Иркутской ГЭС нет, конечно (не планируется повышать объём сброса). Там, вы прекрасно знаете, повысился уровень Байкала на 9 сантиметров, но он сейчас уже стабилизировался и третий день не растёт. Ситуация на постоянном контроле", - сказал <a href="http://ria.ru/location_Kirillov/" target="_blank" data-auto="true">Кириллов</a> журналистам.По его словам, прежде всего, это связано с безопасностью жителей <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутска</a>."Установленный режим работы гидроузла – 2700 метров в секунду, и повышать его мы не планируем, поскольку не так давно были обильные осадки, в том числе в городской черте Иркутска... Поэтому, безусловно, для быстрого схода воды и чтобы… не приводить к затоплению города Иркутска, увеличения сброса пока не планируется", - пояснил глава ведомства.Кириллов добавил, что существующий уровень воды в Байкале продержится ещё примерно три недели, а дальше он войдёт в установленный диапазон.
https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577574969.html
https://ria.ru/20200910/baykal-1577016535.html
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республика бурятия
байкал
иркутск
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республика бурятия, дмитрий кириллов, байкал, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), иркутск, общество

Уровень воды в Байкале стабилизировался

21:02 26.09.2020
1959
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЗакат с острова Ольхон на озере Байкал
Закат с острова Ольхон на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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КАЗАНЬ, 26 сен - РИА Новости. Федеральное агентство водных ресурсов не планирует увеличивать сброс воды на Иркутской ГЭС, так как уровень воды в Байкале стабилизировался, сообщил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в субботу.
Минприроды Бурятии в пятницу сообщало, что вода в Байкале прибывает примерно на сантиметр в день, уже видны негативные последствия. В правительстве региона со ссылкой на директора Байкальского института природопользования Ендона Гармаева сообщили, что это грозит отразиться на качестве байкальской воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод.
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"На Иркутской ГЭС нет, конечно (не планируется повышать объём сброса). Там, вы прекрасно знаете, повысился уровень Байкала на 9 сантиметров, но он сейчас уже стабилизировался и третий день не растёт. Ситуация на постоянном контроле", - сказал Кириллов журналистам.
По его словам, прежде всего, это связано с безопасностью жителей Иркутска.
"Установленный режим работы гидроузла – 2700 метров в секунду, и повышать его мы не планируем, поскольку не так давно были обильные осадки, в том числе в городской черте Иркутска... Поэтому, безусловно, для быстрого схода воды и чтобы… не приводить к затоплению города Иркутска, увеличения сброса пока не планируется", - пояснил глава ведомства.
Кириллов добавил, что существующий уровень воды в Байкале продержится ещё примерно три недели, а дальше он войдёт в установленный диапазон.
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Республика БурятияДмитрий КирилловБайкалФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)ИркутскОбщество
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