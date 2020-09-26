Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200926/aviaperevozki-1577816856.html
В Минске сел первый после возобновления полетов с Россией рейс из Москвы
Первый российский регулярный рейс с момента возобновления авиасообщения между Россией и Белоруссией приземлился в национальном аэропорту "Минск", передает... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T17:03
2020-09-26T18:05
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
аэрофлот
airbus a330
москва
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577818643_0:154:3093:1894_1400x0_80_0_0_be502a0b002626c19a11a0ba4ed105fc.jpg
<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Первый российский регулярный рейс с момента возобновления авиасообщения между Россией и Белоруссией приземлился в национальном аэропорту "Минск", передает корреспондент РИА Новости.В минском аэропорту сел <a href="http://ria.ru/product_Airbus_A330/" target="_blank" data-auto="true">Airbus A330</a> — широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для средних и дальних расстояний. Речь идет о рейсе компании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>".В Минск из России прилетели 276 человек, сообщил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минска Василий Корнев.В аэропорту Минска на входе стоит робот-тепловизор, дистанционно измеряющий температуру прибывающих пассажиров. В аэропорту действует система двухуровневого контроля: сначала в самолет заходят медики и измеряют температуру, а после ее проверяет робот.Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, включая <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>. "Аэрофлот" сообщал, что регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам, при этом по мере восстановления международного авиасообщения частота рейсов может меняться.В свою очередь белорусская авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization__229/" target="_blank" data-auto="true">Белавиа</a>" сообщала, что возобновляет полеты в Россию с 30 сентября. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю в московский аэропорт "<a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедово</a>".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200921/aviasoobschenie-1577526391.html
https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577771055.html
1
россия
москва
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577818643_182:0:2911:2047_1400x0_80_0_0_a225e14911d36275fb96b8bd9cfd00f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, аэрофлот, airbus a330, москва, минск, белоруссия

В Минске сел первый после возобновления полетов с Россией рейс из Москвы

17:03 26.09.2020 (обновлено: 18:05 26.09.2020)
1159
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту "Минск"
Пассажиры у стойки регистрации в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Первый российский регулярный рейс с момента возобновления авиасообщения между Россией и Белоруссией приземлился в национальном аэропорту "Минск", передает корреспондент РИА Новости.
В минском аэропорту сел Airbus A330 — широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для средних и дальних расстояний. Речь идет о рейсе компании "Аэрофлот".
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 01:42Туризм
Россия возобновила авиасообщение с тремя странами
В Минск из России прилетели 276 человек, сообщил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минска Василий Корнев.
"К нам прибыло 276 пассажиров, всего мест в самолете 296. Из них 28 - бизнес-класс и 268 эконом-класса. По гражданству - больше всего на борту белорусов", - рассказал Корнев.
В аэропорту Минска на входе стоит робот-тепловизор, дистанционно измеряющий температуру прибывающих пассажиров. В аэропорту действует система двухуровневого контроля: сначала в самолет заходят медики и измеряют температуру, а после ее проверяет робот.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 14:35Распространение нового коронавируса
Названы пять правил для сохранения здоровья во время пандемии
Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, включая Белоруссию. "Аэрофлот" сообщал, что регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам, при этом по мере восстановления международного авиасообщения частота рейсов может меняться.
В свою очередь белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщала, что возобновляет полеты в Россию с 30 сентября. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю в московский аэропорт "Домодедово".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
3411202
Обсудить1
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости - ТуризмАэрофлотAirbus A330МоскваМинскБелоруссия
Рекомендуем
Пермский аэропорт Большое Савино
В пермском аэропорту задержали рейс из-за птицы в двигателе самолета
Панель пассажирского лифта
Стало известно о состоянии студентки, застрявшей в лифте в университете
Активистка Нина Багинская на марше оппозиции в Минске
Минская милиция опровергла сообщения о задержании активистки Багинской
Сотрудники милиции и участники акции протеста в Минске
После акции протеста в Минске задержали нескольких журналистов
Люди несут цветы на место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
При крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата
Марина Удгодская
Односельчанин "пропавшей" уборщицы Удгодской рассказал, где она
Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер
Космонавт рассказал, можно ли проводить медицинские операции на МКС
Иван Вагнер
Космонавт рассказал, можно ли с борта МКС прочитать газету на Земле
Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие
Участники марша оппозиции в Минске
В Минске завершилась акция оппозиции
Сотрудники правоохранительных органов задерживают мужчину у во время митинга оппозиции в Минске
Несколько десятков человек задержали на акции протеста в Минске
Китайский чайник периода правления императора Цяньлуна
Старый чайник с чердака продали за полмиллиона долларов
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Статью главы дипломатии Евросоюза об Украине отредактировали
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о жалобах сына на самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния