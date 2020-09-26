https://ria.ru/20200926/aviaperevozki-1577816856.html

В Минске сел первый после возобновления полетов с Россией рейс из Москвы

Первый российский регулярный рейс с момента возобновления авиасообщения между Россией и Белоруссией приземлился в национальном аэропорту "Минск", передает... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T17:03

2020-09-26T17:03

2020-09-26T18:05

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<strong>МИНСК, 26 сен - РИА Новости.</strong> Первый российский регулярный рейс с момента возобновления авиасообщения между Россией и Белоруссией приземлился в национальном аэропорту "Минск", передает корреспондент РИА Новости.В минском аэропорту сел <a href="http://ria.ru/product_Airbus_A330/" target="_blank" data-auto="true">Airbus A330</a> — широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для средних и дальних расстояний. Речь идет о рейсе компании "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>".В Минск из России прилетели 276 человек, сообщил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минска Василий Корнев.В аэропорту Минска на входе стоит робот-тепловизор, дистанционно измеряющий температуру прибывающих пассажиров. В аэропорту действует система двухуровневого контроля: сначала в самолет заходят медики и измеряют температуру, а после ее проверяет робот.Власти РФ с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с рядом стран, включая <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>. "Аэрофлот" сообщал, что регулярный рейс SU1842 Москва-Минск и SU1843 Минск-Москва будет выполняться раз в неделю по субботам, при этом по мере восстановления международного авиасообщения частота рейсов может меняться.В свою очередь белорусская авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization__229/" target="_blank" data-auto="true">Белавиа</a>" сообщала, что возобновляет полеты в Россию с 30 сентября. Пока рейсы будут выполняться раз в неделю в московский аэропорт "<a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедово</a>".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200921/aviasoobschenie-1577526391.html

https://ria.ru/20200925/pandemiya-1577771055.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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