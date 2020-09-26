https://ria.ru/20200926/aviakatastrofa-1577824356.html

На Украине рассказали о действиях диспетчеров перед крушением Ан-26

Перед крушением Ан-26 в Харьковской области на Украине приоритет в посадке мог быть отдан другому борту, сообщил глава областной администрации Алексей Кучер. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T21:24

2020-09-26T21:24

2020-09-27T00:00

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

харьковская область

чугуев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Перед крушением <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в Харьковской области на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> приоритет в посадке мог быть отдан другому борту, сообщил глава областной администрации Алексей Кучер."С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов не работал. <…> И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту. <…> А уже через минуту наши ребята потерпели крушение", — заявил Кучер в эфире телеканала "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>".Также он добавил, что следствию стоит отработать в первую очередь именно эту версию.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20200926/razgovor-1577824328.html

https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html

Владимир Лушников Да не... Ан-26 разрабатывал Олег Константинович Антонов, русский, уроженец Московской губернии, потомственный дворянин. Так он, после того как с 1 сентября преподавание на русском языке запретили на Украине, кару сверху послал! 37

Арсений Новиков Лишь бы не бредили об участии России. 19

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харьковская область

чугуев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире