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https://ria.ru/20200926/aviakatastrofa-1577824356.html
На Украине рассказали о действиях диспетчеров перед крушением Ан-26
Перед крушением Ан-26 в Харьковской области на Украине приоритет в посадке мог быть отдан другому борту, сообщил глава областной администрации Алексей Кучер. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T21:24
2020-09-27T00:00
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
чугуев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 26 сен — РИА Новости.</strong> Перед крушением <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a> в Харьковской области на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> приоритет в посадке мог быть отдан другому борту, сообщил глава областной администрации Алексей Кучер."С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов не работал. &lt;…&gt; И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту. &lt;…&gt; А уже через минуту наши ребята потерпели крушение", — заявил Кучер в эфире телеканала "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>".Также он добавил, что следствию стоит отработать в первую очередь именно эту версию.Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank" data-auto="true">Чугуева</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a> во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20200926/razgovor-1577824328.html
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html
Да не... Ан-26 разрабатывал Олег Константинович Антонов, русский, уроженец Московской губернии, потомственный дворянин. Так он, после того как с 1 сентября преподавание на русском языке запретили на Украине, кару сверху послал!
37
Лишь бы не бредили об участии России.
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харьковская область
чугуев
украина
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, чугуев, украина, в мире

На Украине рассказали о действиях диспетчеров перед крушением Ан-26

21:24 26.09.2020 (обновлено: 00:00 27.09.2020)
8667
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Оцепление месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Перед крушением Ан-26 в Харьковской области на Украине приоритет в посадке мог быть отдан другому борту, сообщил глава областной администрации Алексей Кучер.
"С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов не работал. <…> И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту. <…> А уже через минуту наши ребята потерпели крушение", — заявил Кучер в эфире телеканала "Украина 24".
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Вчера, 21:23
На Украине рассказали о последнем разговоре пилотов разбившегося Ан-26
Также он добавил, что следствию стоит отработать в первую очередь именно эту версию.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
934683654
Обсудить34
Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Харьковская областьЧугуевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да не... Ан-26 разрабатывал Олег Константинович Антонов, русский, уроженец Московской губернии, потомственный дворянин. Так он, после того как с 1 сентября преподавание на русском языке запретили на Украине, кару сверху послал!
26 сентября, 21:31
Владимир ЛушниковВладимир Лушников
2550106
Лишь бы не бредили об участии России.
26 сентября, 21:31
Арсений НовиковАрсений Новиков
1260001
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