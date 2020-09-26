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https://ria.ru/20200926/aviakatastrofa-1577823510.html
Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26 под Харьковом
Опубликованы кадры крушения Ан-26 в Харьковской области. Соответствующее видео разместил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T20:42
2020-09-26T21:37
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
харьковская область
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Опубликованы кадры крушения <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a>. Соответствующее видео разместил замглавы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank">МВД Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko/" target="_blank">Антон Геращенко</a>.На записи запечатлен момент перед ЧП, виден взрыв.Возможные причиныВ украинском Минобороны предположили, что авария могла произойти из-за отказа датчика в левом двигателе.В ведомстве добавили, что, предварительным данным, самолет при падении зацепился крылом за землю.В субботу спасатели извлекли из-под обломков черные ящики <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a>. В ближайшее время их расшифруют.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.Губернатор Харьковской области Алексей Кучер ранее обратил внимание, что во время крушения Ан-26 диспетчеры посадили другой борт."При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал… И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту", - поинтересовался он."Как в компьютерной игре"Единственный выживший курсант Вячеслав Золочевский рассказал, что все происходило "как в компьютерной игре"."После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете", — приводит слова губернатора Харьковской области издание "<a href="https://suspilne.media/" target="_blank">Суспильне</a>".Мать погибшего пилота, в свою очередь, рассказала, что двигатели упавшего самолета неоднократно отказывали, а сам самолет был неисправен. Она отметила, что сын критиковал состояние воздушного судна.На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. Из них 25 погибли на месте, один человек позже скончался в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский объявил день траура.
https://ria.ru/20200926/statya-1577813180.html
https://ria.ru/20200926/razgovor-1577824328.html
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крушение ан-26 под харьковом, ан-26, харьковская область, украина, в мире

Опубликовано видео последних секунд полета Ан-26 под Харьковом

20:42 26.09.2020 (обновлено: 21:37 26.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКрушение самолета Ан-26 под Харьковом
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Опубликованы кадры крушения Ан-26 в Харьковской области. Соответствующее видео разместил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
На записи запечатлен момент перед ЧП, виден взрыв.

Возможные причины

В украинском Минобороны предположили, что авария могла произойти из-за отказа датчика в левом двигателе.
В ведомстве добавили, что, предварительным данным, самолет при падении зацепился крылом за землю.
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В субботу спасатели извлекли из-под обломков черные ящики Ан-26. В ближайшее время их расшифруют.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Рассматриваются четыре версии: техническая неисправность; ошибка экипажа; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; проблемы с техобслуживанием самолета и подготовкой его к полету.
Губернатор Харьковской области Алексей Кучер ранее обратил внимание, что во время крушения Ан-26 диспетчеры посадили другой борт.
"При этом ранее уже было понятно и известно, что один из моторов уже не работал… И вопрос: почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту", - поинтересовался он.
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На Украине рассказали о последнем разговоре пилотов разбившегося Ан-26

"Как в компьютерной игре"

Единственный выживший курсант Вячеслав Золочевский рассказал, что все происходило "как в компьютерной игре".
"После того как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете", — приводит слова губернатора Харьковской области издание "Суспильне".
Мать погибшего пилота, в свою очередь, рассказала, что двигатели упавшего самолета неоднократно отказывали, а сам самолет был неисправен. Она отметила, что сын критиковал состояние воздушного судна.
На борту самолета находились 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. Из них 25 погибли на месте, один человек позже скончался в больнице.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил день траура.
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